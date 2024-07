Google Messages si aggiorna con i filtri per selfie come Snapchat

Google Messages sta introducendo una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di aggiungere filtri alle foto e ai video, simili a quelli presenti su Snapchat. Questa funzione sarà accessibile direttamente dalla fotocamera dell'app di messaggistica, rendendo più semplice e divertente la personalizzazione dei contenuti multimediali condivisi.

Questa novità, che era stata anticipata da alcune indiscrezioni, è attualmente in fase di distribuzione graduale, quindi potrebbe non essere ancora disponibile per tutti gli utenti. I filtri disponibili includono opzioni come orecchie di coniglio, un dinosauro e vari filtri di base per ritocchi fotografici, offrendo una gamma di possibilità per rendere le foto e i video più accattivanti.

Oltre all'introduzione dei filtri per selfie, Google Messages sta lavorando su altre funzionalità per migliorare l'esperienza di messaggistica. Una delle novità più attese è la possibilità di inviare immagini senza compressione, una funzionalità che è già disponibile su Samsung Messages. Questa opzione consentirà agli utenti di condividere foto di alta qualità senza perdita di dettagli, rispondendo così a una delle richieste più comuni degli utenti.

L'esperienza di Google Messages diventa sempre più completa

L'introduzione dei filtri per selfie rappresenta un ulteriore passo avanti per Google Messages, che mira a offrire un'esperienza sempre più completa e coinvolgente. I filtri permettono agli utenti di esprimere la propria creatività e aggiungere un tocco personale ai loro messaggi, rendendo la comunicazione più vivace e interattiva.

Rimane da vedere quali altre funzionalità verranno aggiunte in futuro e quando la distribuzione dei filtri sarà completata. Google sembra determinata a migliorare costantemente la sua app di messaggistica, aggiungendo nuove caratteristiche che possano competere con quelle offerte da altre applicazioni popolari.

L'aggiornamento di Google Messages con l'introduzione dei filtri per selfie è una mossa significativa che migliorerà l'esperienza utente. Questa nuova funzione, insieme alla possibilità di inviare immagini senza compressione, rende l'app di Google una scelta sempre più attraente per la messaggistica.