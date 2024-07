Google Messages diventa l'app predefinita sui Galaxy, addio Samsung Messaggi

Per lungo tempo, Samsung ha utilizzato la sua app proprietaria Messaggi come predefinita sui propri smartphone, mentre la maggior parte dei dispositivi Android opta per Google Messages. Questo scenario sta finalmente cambiando.

L'annuncio del cambiamento è stato pubblicato tramite l'app Samsung Members e notato dall'analista Max Weinbach. Secondo uno screenshot del post, a partire dai modelli Galaxy Flip 6, Fold 6 e successivi, l'app Samsung Messages non sarà più preinstallata.

In sostituzione, Google Messages diventerà l'app predefinita per i messaggi di testo, promettendo un'esperienza migliorata. Tuttavia, l'avviso specifica che gli utenti potranno comunque scaricare Samsung Messages dal Galaxy Store, ma alcune funzionalità saranno escluse. Non sono stati forniti dettagli su quali funzioni verranno rimosse.

Tempistiche non proprio perfette per questa decisione di Samsung?

L'esperto di Android Mishaal Rahman ha osservato che Samsung Messages rimane l'app predefinita sulle versioni canadesi ed europee dei modelli Z Fold 6 e Z Flip 6, suggerendo che, per ora, la modifica riguardi solo i dispositivi statunitensi.

Questa decisione di abbandonare Samsung Messages come predefinita arriva poco dopo la scoperta di un problema con Google Messages. Infatti, Google Messages tende a comprimere notevolmente le immagini inviate tramite RCS (Rich Communication Services). I test hanno dimostrato che un'immagine di 50 MP e 6 MB viene ridotta a un'immagine di 3,1 MP e 404 KB con l'opzione "Invia foto più velocemente" disabilitata. Al contrario, Samsung Messages è in grado di inviare immagini non compresse tramite RCS.

Fortunatamente, sono state trovate prove che Google sta lavorando per migliorare la capacità di invio di immagini di grandi dimensioni tramite RCS in Google Messages. Questo suggerisce che il problema potrebbe essere risolto nel prossimo futuro. Tuttavia, molti ritengono che sarebbe stato meglio per Samsung aspettare la risoluzione di questo problema prima di sostituire la propria app Messaggi con quella di Google come opzione predefinita. Non è ancora chiaro il motivo preciso per cui Samsung abbia deciso di fare questo cambiamento.