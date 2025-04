Model Context Protocol: Google annuncia il supporto in Gemini e SDK

Il Model Context Protocol (MCP), lanciato da Anthropic nel novembre 2024, sta rapidamente trasformando l'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Questo standard aperto AI offre una nuova prospettiva sulla comunicazione tra modelli linguistici e risorse esterne, migliorando l'interoperabilità e semplificando l'integrazione tecnologica.

La rilevanza del protocollo è dimostrata dall'adozione da parte di giganti tecnologici come OpenAI, che ha integrato MCP nell'app desktop di ChatGPT e nell'Agents SDK. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha enfatizzato pubblicamente l'importanza strategica del protocollo, contribuendo a consolidarne la posizione di riferimento nel settore. Anche Google DeepMind ha annunciato che il protocollo sarà parte integrante dei modelli Gemini e del relativo SDK, come confermato dal CEO Demis Hassabis.

Il protocollo è già supportato da piattaforme di sviluppo come Zed, Replit, Windsurf e Cursor, con Visual Studio Code che lo ha incluso nel suo aggiornamento di marzo 2025, introducendo anche una modalità agente e altre funzionalità avanzate. Questo supporto dimostra la crescente diffusione del MCP come strumento indispensabile per la collaborazione tra modelli linguistici e risorse esterne.

L'architettura del Model Context Protocol

Il Model Context Protocol si basa su un'architettura innovativa che prevede l'interazione tra due componenti principali: i Client MCP, che rappresentano applicazioni AI come chatbot o strumenti di produttività, e i Server MCP, progettati per fornire accesso a dati strutturati, strumenti o template. L'infrastruttura del protocollo organizza le risorse condivise in tre categorie chiave:

Risorse

Strumenti

Prompt

Un futuro interconnesso

L'adozione del standard aperto AI rappresenta un passo decisivo verso un ecosistema di intelligenza artificiale più aperto e collaborativo. Questa standardizzazione non solo riduce le barriere tecniche, ma stimola anche l'innovazione, permettendo agli sviluppatori di sfruttare risorse e strumenti in modo più efficiente. La diffusione del MCP è destinata a trasformare l'industria, favorendo la creazione di un ambiente tecnologico più integrato e interoperabile.

Con il supporto crescente da parte di leader del settore come OpenAI e Google DeepMind, il Model Context Protocol sta gettando le basi per un futuro in cui la collaborazione tra tecnologie diverse sarà la norma, rendendo l'AI sempre più accessibile e potente per aziende e sviluppatori.