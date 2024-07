Copilot Dashboard: iniziato rollout per utenti Microsoft 365

A febbraio, Microsoft ha annunciato per la prima volta Copilot Dashboard. Si tratta un nuovo modo con cui le aziende possono verificare come i dipendenti utilizzano l'assistente AI generativo dell'azienda. Tuttavia, le aziende dovevano sottoscrivere una licenza Viva Insight per accedere alla dashboard. Nelle scorse ore, Microsoft ha annunciato in un post sul blog che Copilot Dashboard è ora disponibile per le aziende con un abbonamento Copilot for Microsoft 365. Ciò significa che non sarà più necessario ottenere una licenza Viva Insight per usare tale funzionalità.

Copilot Dashboard: funzione già attiva per le aziende con più di 100 licenze

La funzionalità verrà gradualmente implementata nel corso dei prossimi mesi. Le aziende che dispongono di oltre 100 licenze Copilot per Microsoft 365 possono già visualizzare la dashboard di Copilot. Le aziende che hanno meno di 100 licenze vedranno l'aggiornamento della dashboard in un secondo momento. L’azienda ha poi aggiunto: “la tempistica verrà perfezionata man mano che procediamo attraverso l'implementazione graduale, ma stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo nei prossimi 3 mesi”.

Dall’altro lato, l aziende con meno di 10 licenze Copilot per Microsoft 365 continueranno a poter utilizzare una versione limitata della funzionalità con "metriche a livello di tenant”. Microsoft ha inoltre rivelato che con questa implementazione gli utenti potranno vedere i dati di tutti i dipendenti che dispongono di licenze Copilot. Secondo Microsoft: “includendo tutti i dipendenti con una licenza Copilot nella popolazione analizzata, le organizzazioni acquisiscono una migliore comprensione della forza lavoro per prendere decisioni basate sui dati che supportano la trasformazione dell'intelligenza artificiale”.

Inoltre, con questo aggiornamento, le impostazioni della dashboard sono ora unificate. Ciò permette agli amministratori di accedere all'interfaccia di gestione di Microsoft 365. Sebbene Copilot Dashboard non richieda più una licenza Viva Insights, averne permetterà di ottenere alcune funzioni aggiuntive. Ciò include la possibilità di accedere ai dati utente più vecchi di 28 giorni, creare report personalizzabili per Copilot Adoption and Impact e altro ancora.