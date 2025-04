WordPress lancia un builder AI per creare siti web in pochi clic

Creare un sito web professionale non è mai stato così semplice. Grazie al nuovo builder AI di WordPress, ora è possibile generare un intero sito web attraverso una semplice conversazione con un chatbot. Questo strumento gratuito promette di rivoluzionare il settore della creazione siti web, semplificando drasticamente il processo per imprenditori, freelancer e blogger.

Il funzionamento è incredibilmente intuitivo: basta interagire con il chatbot AI e descrivere il tipo di sito desiderato. Ad esempio, digitando "crea un sito per la mia caffetteria" e fornendo dettagli come il nome e la descrizione dell'attività, il sistema genera automaticamente una pagina web completa e pronta all'uso. Tutto ciò avviene dopo una semplice procedura di login o registrazione.

WordPress offre 30 prompt gratuiti

Per consentire agli utenti di testare le potenzialità della piattaforma, WordPress offre 30 prompt gratuiti. Tuttavia, per pubblicare il sito creato, è necessario sottoscrivere uno dei piani disponibili. Il piano Premium, al costo di 96 dollari all'anno, e il piano Business, a 300 dollari annuali, includono vantaggi come spazio di archiviazione, un dominio gratuito per il primo anno, temi esclusivi e assistenza clienti dedicata.

Attualmente, il builder AI presenta alcune limitazioni per quanto riguarda funzionalità avanzate come l'e-commerce. Tuttavia, rappresenta un importante passo avanti nell'abbattimento delle barriere tecniche alla creazione siti web. Con questa innovazione, WordPress si posiziona strategicamente in competizione con piattaforme come Squarespace e Wix, che già offrono soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.

Come funziona l'AI Builder di WordPress

Dal punto di vista tecnico, il sistema integra modelli open source gestiti internamente, oltre a modelli esterni. Questo approccio consente un miglioramento continuo grazie ai feedback degli utenti. Sebbene alcune personalizzazioni più complesse richiedano ancora competenze specifiche, la piattaforma è progettata per evolversi rapidamente, rendendo il web design sempre più accessibile a tutti.

Con questa novità, WordPress offre uno strumento potente e innovativo per chiunque desideri stabilire una presenza online professionale senza dover affrontare procedure tecniche complesse. Questa soluzione rappresenta un’opportunità unica per chi vuole approcciarsi al mondo di WordPress con facilità e flessibilità.