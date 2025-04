Il trend delle Action Figures personalizzate con ChatGPT conquista i social

La rivoluzione delle bambolette digitali da collezione sta conquistando i trend social, trasformando persone comuni e personaggi storici in oggetti creativi virali. Grazie alla potenza della intelligenza artificiale, figure come Giorgia Meloni, Dante Alighieri e Giuseppe Garibaldi prendono vita sotto forma di action figures personalizzate, complete di accessori che ne rappresentano le peculiarità distintive.

Questo fenomeno, nato dall’utilizzo di ChatGPT, ha trovato un terreno fertile su piattaforme come Instagram e TikTok, catturando l’attenzione degli utenti attraverso hashtag come #StarterPack e #ActionFigure.

Le creazioni, che includono confezioni in stile giocattolo da collezione, sono caratterizzate da un mix di ironia e dettagli iconici. Gli utenti possono, ad esempio, rappresentare personaggi come Matteo Renzi o Silvio Berlusconi con oggetti simbolici che ne esaltano il carattere. La popolarità di questa tendenza segue il successo delle illustrazioni in stile Studio Ghibli, dimostrando ancora una volta come la tecnologia possa stimolare la creatività collettiva.

Quali sono i parametri richiesti per la realizzazione delle Action Figures?

La realizzazione di queste immagini richiede una foto di alta qualità e istruzioni precise per il sistema AI. Tuttavia, gli account gratuiti sono limitati a tre generazioni al giorno, spingendo molti appassionati a optare per l’abbonamento premium che offre possibilità illimitate. Questo modello ha permesso di monetizzare l’entusiasmo generato dal fenomeno, attirando una base sempre più ampia di utenti interessati a sperimentare con la tecnologia.

Come già osservato con le creazioni in stile Ghibli, anche questo trend social solleva interrogativi sul copyright. La capacità della intelligenza artificiale di replicare stili artistici consolidati in pochi secondi mette in discussione i diritti di proprietà intellettuale e il valore del lavoro manuale. Questi dibattiti non hanno però frenato la crescita del fenomeno, che ha persino causato sovraccarichi ai server di OpenAI. Il CEO Sam Altman ha invitato gli utenti a moderare l’utilizzo del servizio per evitare ulteriori disagi.

Nonostante le sfide etiche e legali, questa nuova espressione creativa mette in evidenza il potenziale della tecnologia nel rendere accessibili strumenti avanzati a un pubblico globale. La capacità di trasformare idee in immagini accattivanti rappresenta una svolta per settori come arte e design, aprendo nuove possibilità di espressione. Tuttavia, resta da vedere come si evolverà il fenomeno e quali nuove questioni solleverà per i creatori e i fruitori.