Google Foto consente di capovolgere foto e video orizzontalmente

Com’è noto, Google Foto consente di archiviare le proprie immagini, ma anche modificarle utilizzando l'editor integrato. Di recente, l’azienda di Mountain View ha aggiunto diverse nuove funzionalità all'app Foto, tra cui il Magic Editor basato sull'intelligenza artificiale. Fino ad ora, gli utenti potevano modificare il colore del cielo ma non potevano ad esempio capovolgere un'immagine o un video. Fortunatamente, come riportato dall'esperto Android Mishaal Rahman sul proprio account X, Google Foto sta introducendo un nuovo pulsante che finalmente permetterà di capovolgere le immagini orizzontalmente. Questa piccola modifica è ora visibile all'interno della sezione "Ritaglia" degli strumenti di modifica nell'app Foto su Android.

Google Foto: nuova funzionalità arriverà presto per tutti gli utenti

Gli utenti che non hanno ricevuto la funzionalità possono visualizzare opzioni come ruotare, ridimensionare e migliorare le proporzioni delle immagini negli strumenti di modifica di Google Foto. Dopo l'arrivo di questo nuovo pulsante, si potrà visualizzare una nuova opzione per capovolgere le immagini orizzontalmente. È interessante notare che questa funzionalità si applica alle immagini e ai video. Dopo aver capovolto l'immagine o il video, gli utenti avranno la possibilità di salvarlo come copia. Ciò permetterà di assicurarsi che l'immagine o il video originale rimangano intatti. Questa funzione è particolarmente utile quando si scattato selfie o registrano video e si dimentica di abilitare l'opzione specchio nell'app fotocamera del proprio telefono. Oltre a questo aggiornamento, Google ha lavorato su diverse nuove funzionalità per l'app Foto. Tra queste, una funzionalità Spotlight per i video e la possibilità di creare frammenti in slow motion dai propri video.

La nuova funzionalità è attualmente in fase di distribuzione per alcuni utenti selezionati e non è stata distribuita a tutti gli utenti di Google Photos. Si prevede che la funzionalità arriverà gradualmente come aggiornamento lato server e potrebbe apparire per più utenti nei prossimi giorni.