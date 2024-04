Google Foto: gli strumenti AI saranno presto disponibili per tutti

Quasi un anno fa, nel maggio 2023, Google ha annunciato la Magic Editor, un nuovo strumento di fotoritocco basato sull’intelligenza artificiale. All'epoca era disponibile solo per gli utenti di Google Foto sugli ultimi dispositivi smartphone Pixel. Oggi, la società ha rivelato che Google Foto aggiungerà Magic Editor e altri strumenti di editing basati sull’intelligenza artificiale a più dispositivi. In un post sul blog ufficiale dell’azienda, Google ha dichiarato che a partire dal 15 maggio aprirà le funzioni Magic Editor in Google Foto a più possessori di Android, Chromebook e iOS che soddisfano alcuni requisiti essenziali. Bisognerà avere un Chromebook Plus con ChromeOS versione 118+ o avere almeno 3 GB di RAM. Per quanto riguarda invece i dispositivi mobile, le nuove funzionalità saranno attive su dispositivi con Android 8.0 e iOS 15 o versioni successive.

Google Foto: i telefoni non Pixel potranno avranno solo 10 salvataggi gratis al mese

Magic Editor consente agli utenti di gestire alcuni strumenti di fotoritocco abbastanza grandi con l'assistenza dell'intelligenza artificiale generativa. Il problema è che gli utenti che non dispongono dei telefoni Pixel di ultima generazione avranno un limite di 10 salvataggi gratuiti ogni mese. Per ovviare a tale problema esistono due soluzioni. La prima è acquistare un nuovo telefono Pixel. La seconda è abbonarsi al piano Google One che include 2 TB o più di spazio di archiviazione sul cloud. In questo caso il prezzo dell’abbonamento è di minimo 9,99 euro al mese.

Oltre a Magic Editor, dal 15 maggio verranno inclusi altri strumenti dotati di AI, come ad esempio: la Gomma Magica, la sfocatura, la regolazione del cielo, i colori in risalto, luce e ritratto, e così via. Bisogna comunque ricordare che tale novità non sarà immediata. Potrebbero infatti essere necessarie diverse settimane prima che tali strumenti vengano inclusi sui dispositivi Android e iOS supportati. Il roll out inizierà soltanto poche ore il Google I/O 2024, previsto per il prossimo 14 maggio. È inoltre probabile che, nel corso dell’evento, l'azienda mostri anche alcune nuove o imminenti funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che verranno incluse nei suoi servizi, incluso Google Foto. Tuttavia, per averne la certezza, bisognerà attendere il prossimo mese.