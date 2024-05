Google aggiunge l’AI di Gemini ai laptop Chromebook Plus

Nell'ottobre 2023, Google ha annunciato ufficialmente la famiglia di laptop Chromebook Plus con ChromeOS. Questi notebook dovrebbero avere un hardware di fascia alta, che funzionerebbe molto meglio dei Chromebook standard. Nelle scorse ore, la società ha rivelato che tutti i dispositivi Chromebook Plus attuali e futuri riceveranno alcune nuove funzionalità AI, incluso l'accesso al chatbot AI Gemini di Google. In un post sul blog, Google ha dichiarato che Gemini sarebbe stato disponibile per i possessori di Chromebook Plus semplicemente cliccando o toccando l'icona dedicata nella schermata iniziale. Inoltre, tutti i nuovi possessori di Chromebook Plus avranno accesso al piano Google One AI Premium per 12 mesi. Questo piano normalmente ha un costo di 21,99 euro al mese e offre l'accesso al modello Gemini Advanced. Inoltre, include anche 2 TB di spazio di archiviazione sul cloud e accesso Gemini per Google Docs, Gmail e altri servizi di produttività.

Chromebook Plus: le altre funzionalità AI disponibili sui nuovi laptop

Tutti i prodotti Chromebook Plus potranno utilizzare la funzionalità AI "Aiutami a scrivere". Come riportato da Google, per usare tale funzionalità: “basta fare clic con il pulsante destro del mouse per ottenere suggerimenti o modificare il tono per adattarlo al tuo pubblico. Aiutami a scrivere ti aiuterà a generare testo da zero utilizzando un prompt oppure potrai riscrivere il testo esistente per rendere ciò che hai scritto più formale, più breve o riformularlo del tutto: le opzioni sono infinite”. I possessori di Chromebook Plus avranno accesso alla creazione di sfondi e sfondi video basati sull'intelligenza artificiale generativa. Google aggiungerà inoltre l'accesso alla funzione Magic Editor per Google Foto. Quest’ultima permette di modifiche rapide di immagini e video, sempre con strumenti basati sull'intelligenza artificiale.

Oltre a tutte le funzionalità AI, i possessori di Chromebook Plus avranno anche alcune funzioni aggiuntive. I possessori di smartphone Android possono utilizzarli per configurare rapidamente un laptop Chromebook Plus in modo che condivida lo stesso account Google e le stesse impostazioni WiFi. Inoltre, verrà integrato un nuovo strumento di cattura dello schermo capace di catturare l'attività sullo schermo e trasformarla in immagini GIF. Infine, c'è una nuova dashboard di gioco per gli utenti di Chromebook Plus. Può consentire alle persone che giocano ai giochi mobili sul laptop di mappare i propri controlli in modo da usare meglio la tastiera. Tutte queste funzionalità saranno disponibili entro la prossima settimana come aggiornamento software per gli utenti di Chromebook Plus. Infine, in futuro Google aggiungerà ancora più funzionalità AI agli utenti di Chromebook Plus, come riepilogo di siti web o file PDF e altro ancora.