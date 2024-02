GNOME Shell e Mutter 46: arriva versione beta con grandi novità

Il progetto GNOME ha rilasciato le versioni beta dei componenti GNOME Shell e Mutter come parte della prossima serie di ambienti desktop GNOME 46. GNOME Shell 46 beta offre miglioramenti al contrasto elevato (High Contrast) e allo stile predefinito, supporto per la chiusura delle notifiche di montaggio quando l'unità viene disconnessa e per la configurazione del modello di tastiera. Inoltre, è stata migliorata l’intestazione per le notifiche e l’aspetto delle icone simboliche. Inoltre, l'app GNOME Text Editor è ora presente sulla dash di default e l'animazione minimizzata e l'aspetto dell'interruttore sono stati ottimizzati. La gestione degli errori di screencast è stata migliorata e l'effetto di attenuazione viene utilizzato solo per le finestre di dialogo modali nelle Attività Panoramica. Infine, L'app GNOME Extensions ha ricevuto un paio di miglioramenti. Tra questi vi è il supporto per le finestre di dialogo adattive e la capacità di ricordare lo stato della finestra.

Gnome Shell: risoluzione bug e novità di Mutter 46

In GNOME Shell 46 beta sono stati risolti anche vari bug. Questi includevano gli effetti delle finestre Wayland transitorie, l'aspetto del feedback nel dispositivo di scorrimento della retroilluminazione della tastiera, la regressione delle dimensioni delle icone nel trattino e la transizione della panoramica dai risultati di ricerca alla sessione. Mutter 46 beta, si sta invece preparando per il prossimo supporto della frequenza di aggiornamento variabile. Implementa poi gli hotspot del cursore del mouse per KMS atomic e rifinisce la gestione del focus Wayland. Inoltre, consente la configurazione di modelli XKB e abilita il timer di scadenza KMS dopo un cambio VT se è stato inibito.

Inoltre, Mutter 46 beta ripristina il flushing dello stato IM prima di gestire gli eventi chiave. Aggiunge anche il supporto per la proprietà KMS dell'intervallo Broadcast RGB/RGB, per il formato di configurazione EGL, per la gestione del modificatore Alt nelle azioni del pad e separa gli strumenti stylus ed eraser. In ultimo, la versione beta di Mutter 46 implementa la scansione diretta per superfici ritagliate e ridimensionate. Inoltre, corregge la perdita del focus della tastiera dopo aver chiuso i popup, ma anche la gestione degli avvolgimenti dell’anello del pad. Entrambe le versioni beta di GNOME Shell e Mutter 46 hanno ricevuto aggiornamenti alla documentazione. Saranno disponibili per il test pubblico a breve come parte dell'ambiente desktop beta GNOME 46, in arrivo nei prossimi giorni. Per maggiori informazioni è possibile la pagina GNOME di GitLab.