GitHub Copilot Chat arriva in via ufficiale su iOS e Android

GitHub ha lanciato ufficialmente il suo chatbot AI generativo GitHub Copilot Chat per sviluppatori e organizzazioni alla fine di dicembre 2023. Tuttavia, tale servizio era limitato ai PC e al web. Questa settimana, GitHub ha rivelato che tale app è finalmente disponibile anche in versione mobile, per iOS e Android. In un post sul blog, l’azienda ha dichiarato che: “con GitHub Copilot Chat integrato nativamente con GitHub Mobile, gli sviluppatori possono accedere al proprio assistente di codifica AI per ottenere risposte a tutte le loro domande sulla codifica, o anche repository e basi di conoscenza, ovunque utilizzino i dispositivi mobili”.

GitHub Copilot Chat: possibili conversazioni con più di 100.000 repositori pubblici

Gli sviluppatori che dispongono di un account GitHub possono ora scaricare l'app GitHub per iOS o Android e accedere al proprio account. Dovranno poi ottenere una licenza GitHub Copilot Individual (se non ne hanno già una) e ciò può essere fatto direttamente dall’app mobile. Gli sviluppatori che accedono al servizio tramite una licenza GitHub Copilot Business o GitHub Copilot Enterprise possono chiedere ai propri amministratori di abilitare GitHub Copilot Chat sulle proprie app mobili. Oltre a ottenere risposte a fare domande sulla codifica, gli sviluppatori possono avere "conversazioni" con oltre 100.000 repository pubblici. GitHub afferma che questo fornirà agli sviluppatori maggiori informazioni su una serie di modi diversi di codificare i loro progetti.

GitHub offre ai singoli utenti l'accesso al suo servizio Copilot per 10 dollari al mese o 100 dollari all'anno, con una prova gratuita. Gli abbonati a GitHub Business pagano 19 dollari al mese per utente per Copilot. Per quanto riguarda i clienti aziendali di GitHub Copilot Enterprise, questi dovranno pagare un prezzo di 39 dollari al mese a persona. Inoltre, alla fine di aprile è stata rivelata una versione di anteprima tecnica di GitHub Copilot Workspace. Questa aggiungerà l'accesso nativo a Copilot in un ambiente di sviluppo, in modo che gli utenti possano usarlo come aiuto per scrivere codice, pur essendo in grado di controllare completamente tutti gli aspetti del loro progetto. Sfortunatamente, per quanto riguarda tale progetto, ad oggi non sono state condivise informazioni sulla futura disponibilità a livello globale.