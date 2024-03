GitHub Copilot Chat è stato rilasciato per gli IDE JetBrains

GitHub ha recentemente annunciato che GitHub Copilot Chat è ora disponibile per la gamma di ambienti di sviluppo integrato (IDE) sviluppati da JetBrains. Questo gruppo include PyCharm, IntelliJ IDEA (Android Studio di Google è basato su questo), WebStorm, Rider e non solo. GitHub Copilot Chat è basato su GPT-4, ovvero il modello LLM pubblico più avanzato di OpenAI. Tale strumento è sensibile al contesto e adatta i suggerimenti alle attività di codifica degli utenti consentendo agli sviluppatori di svolgere il lavoro in modo più semplice. Per utilizzare GitHub Copilot Chat, è necessario essere cliente Copilot Individual, Business o Enterprise. Sebbene tali piani in abbonamento abbiano un costo non indifferente (rispettivamente 10, 19 e 39 dollari al mese), questo strumento potrebbe essere un buon investimento per migliorare e velocizzare il proprio lavoro di coding.

GitHub Copilot Chat: AI generativa aumenta la produttività del lavoro umano

Prima di rilasciare al pubblico l'assistente di codifica, GitHub ha lanciato una beta privata a novembre. L'azienda ha affermato che, se si sta già eseguendo il software in un IDE JetBrains, non è necessario effettuare alcuna modifica. Dall’altro lato, i clienti GitHub Copilot Chat che hanno appena iniziato con gli IDE JetBrains dovranno effettuare sono alcuni passaggi a seconda del tipo di abbonamento scelto. Gli utenti Copilot Individual, hanno automaticamente accesso alla funzionalità negli IDE JetBrains. Invece, nel caso degli utenti Copilot Business o Enterprise, gli amministratori dell’organizzazione dovranno concedere l'accesso per l’utilizzo di tale funzionalità. L’azienda ha rilasciato ulteriori dettagli sulla configurazione dello strumento sul suo sito ufficiale.

GitHub Copilot Chat è ancora un nuovo prodotto, quindi è bello vedere che GitHub lo ha già introdotto negli IDE di IntellJ. Tale servizio incarna il modo in cui Microsoft vuole che le persone vedano l’intelligenza artificiale generativa: un assistente che aumenta la produttività, piuttosto che una sostituzione del lavoro umano. Detto questo, se le aziende scoprissero di aver bisogno di meno persone per lavorare sui progetti, ciò potrebbe incidere sull’occupazione.