GigSky: prova gratuitamente l'eSIM, senza dare la carta di credito

Le eSIM stanno diventando sempre più popolari per i viaggi all'estero, e GigSky è giustamente considerata una delle migliori. Il suo mix di prestazioni elevate e semplicità di utilizzo ha conquistato tantissimi utenti.

Disponibile in oltre 190 Paesi, GigSky può essere provata gratuitamente. Basta andare sul sito dell'operatore, registrarsi e sbloccare il piano gratis da 100 MB, utile per testare il servizio. Dopodiché si potrà eventualmente decidere di sottoscrivere uno dei piani proposti.

Nessuna carta di credito per sbloccare la prova gratuita di GigSky

Ok, 100 MB non sono molti, ma non sono molte nemmeno le eSIM che prevedono piani gratuiti. Anzi, GigSky è veramente una mosca bianca. Avere anche solo la possibilità di mandare qualche messaggio o controllare la casella e-mail è già tanta roba. E, cosa di non poco conto, non viene richiesta la carta di credito per poter ottenere la prova gratis.

Ma come funziona GigSky? Semplice: basta scegliere la destinazione preferita e configurare la eSIM sullo smartphone, scansionando il QR Code che si riceve una volta che ci si registra. Fatto questo, la eSIM si connetterà in automatico una volta giunti alla meta.

Basta roaming: i suoi costi esorbitanti non saranno più un problema con le eSIM di GigSky. Peraltro, semmai dovessi avere problemi, il team di assistenza di questo operatore è tra i più affidabili.

Ricapitolando: vai sul sito di GigSky, attiva la prova gratuita e inizia a testare la connessione del gestore tramite i 100 MB free che otterrai. Una volta terminati, potrai decidere se sottoscrivere un piano a consumo (spoiler: i prezzi sono davvero vantaggiosi).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.