Gestore delle password di Edge: in arrivo note e categorie

Microsoft ha deciso di aggiornare il password manager del suo browser proprietario con nuove funzionalità volte a migliorare l’esperienza dei propri utenti. Attualmente, il gestore delle password di Edge si trova nell’apposita sezione delle impostazioni o nel Portafoglio (Wallet in inglese). Nelle prossime versioni di Windows questo sarà accessibile soltanto in quest’ultima sezione. L’azienda di Redmond ha deciso quindi di migliorare il suo Portafoglio, dando la possibilità agli utenti di inserire note e assegnare categorie personalizzate alle proprie password.

Gestore delle password di Edge: le modifiche in arrivo

L’attuale gestore delle password di Edge presente su Portafoglio consente di aggiungere solo delle categorie standard. Gli utenti possono infatti scegliere tra un elenco che comprende 13 categorie (acquisti, azienda, finanza, giochi, intrattenimento, notizie, posta elettronica, servizi pubblici, social media, sport, tecnologia, viaggi e altro). Nell’ultima versione di Microsoft Edge Canary sarà invece possibile aggiungere ulteriori categorie personalizzate, al di là di quelle presenti in elenco. L’altra novità riguarda invece le note. Come mostrato da un utente Reddit con un post su X (ex Twitter), accanto ad ogni password salvata gli utenti potranno aggiungere delle note. Si tratta di una funzione già presente in altri password manager, come ad esempio quello di Google Chrome, ma che finalmente fa il suo debutto anche sul browser di Microsoft.

Per provare il nuovo gestore delle password di Edge è necessario aprire il browser e digitare edge://flags nella barra degli indirizzi. In seguito, si dovrà attivare l’interruttore alla sezione Edge Password Manager V2, selezionando la voce Enable dal menu a tendina. Infine, per provare la nuova funzione, basterà soltanto recarsi alla pagina del password manager del Portafoglio (digitando edge://wallet/passwords). Se questa non dovesse ancora comparire, significa che bisognerà attendere ancora qualche giorno. Microsoft sta infatti rilasciando questo aggiornamento in modo graduale. È anche probabile che nelle prossime settimane venga integrato direttamente nella versione stabile di Edge, disponibile per tutti gli utenti.