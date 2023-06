Google Chrome: nuovo design su Windows 11

Google Chrome sta ricevendo un importante aggiornamento del design su Windows 11, oltre che su macOS e altre piattaforme, denominato “Chrome Refresh 2023”. In realtà la nuova interfaccia era già stata implementa mesi addietro, ma poteva essere abilitata solo tramite flag sperimentali, mentre adesso è disponibile per i tester tramite Google Labs.

Google Chrome: ecco il nuovo design "Chrome Refresh 2023"

Come segnalato dalla redazione di Windows Latest, tratta di una riprogettazione significativa di Google Chrome che va ad aggiornare tutti gli elementi di design esistenti per allinearsi con lo stile Material di "big G". L’interfaccia è sostanzialmente sempre quella consueta, ma ci sono menu attivabili tramite clic destro più grandi, più colori e un nuovo tema scuro.

Ci sono angoli arrotondati praticamente ovunque ed effetti visivi più evidenti che mai, in particolare quando si passa sopra le schede. Inoltre, la barra degli strumenti si sta finalmente arricchendo con alcune icone.

Appare quindi abbastanza evidente il fatto che Google stia cercando di rendere il suo browser più colorato e gradevole alla vista, per cui questi cambiamenti, unitamente all’aggiunta dei nuovi temi, dovrebbero contribuire a rendere il browser visivamente più accattivante.

Da tenere presente che Google sta ottimizzando il suo browser pure per i device touch screen e la barra degli indirizzi risulta in tal caso più spessa e il menu del profilo è più colorato.

Come anticipato, il nuovo design di Chrome si può abilitare da Google Labs, pertanto per fruirne è sufficiente cliccare sull’icona apposita in alto a sinistra, abilitare l’interruttore apposito e riavviare il browser, dopodiché le modifiche dovrebbero risultare visibili.