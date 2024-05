Gemini per Google Workspace si espande al settore dell'istruzione

Dopo il Google I/O di quest’anno, era chiaro che Google aveva pianificato di portare la sua intelligenza artificiale Gemini nel maggior numero possibile di prodotti. Naturalmente, i suoi prodotti Education non hanno fatto eccezione. L’azienda di Mountain View ha infatti annunciato che Gemini per Google Workspace verrà ampliato per includere le community educative. Google ha annunciato che Gemini sarà disponibile per gli istituti scolastici in due livelli, a partire dal 23 maggio, come componenti aggiuntivi per l'edizione esistente di Google Workspace for Education per utenti di età pari o superiore a 18 anni. I due componenti aggiuntivi sono Gemini Education e Gemini Education Premium. La prima è l’offerta base, per aiutare gli istituti di istruzione a iniziare a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa in Workspace, con limite d’utilizzo mensile. L’offerta Premium potenzia Gemini Education con altre funzionalità avanzate, come appunti e riepiloghi basati sull'intelligenza artificiale in Meet, ma non solo.

Gemini per Google Workspace: nuove funzionalità di pianificazione delle lezioni con LearnLM

I test condotti hanno rivelato che gli utenti hanno apprezzato l'integrazione di Gemini per Google Workspace negli strumenti che già utilizzano quotidianamente, come Documenti, Gmail, Fogli e Presentazioni. Google inoltre utilizzando LearnLM per pilotare Gemini in Classroom con nuove funzionalità di pianificazione delle lezioni. L’azienda di Mountain View ha inoltre affermato che gli utenti avranno accesso alla chat con Gemini (gemini.google.com). Questa includerà la protezione dei dati di livello aziendale e la tecnologia AI già esistente di Google per accelerare le attività che richiedono tempo.

Google ha confermato che questi componenti aggiuntivi non hanno un requisito minimo di acquisto. Qualsiasi istituto che desideri provarlo con un gruppo più piccolo può acquistare alcune licenze con qualsiasi versione esistente di Workspace for Education. Le ulteriori protezioni dei dati fornite da Google consentiranno agli utenti di accedere gratuitamente a Gemini con account scolastici. Inoltre, i dati non verranno esaminati da terzi e non verranno utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale o condivisi con altri utenti/istituzioni. Infine, gli istituti scolastici esistenti che hanno acquistato Gemini Enterprise potranno presto passare a Gemini Education o Gemini Education Premium.