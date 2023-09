Gmail: dal 2024 Google rimuoverà la versione Basic HTML

Brutte notizie per chi utilizza Gmail Basic HTML. Google ha infatti deciso di abbandonare completamente questa versione, in favore dell’aggiornamento più recente. Come si legge sulla pagina del centro assistenza di Google: “puoi mostrare Gmail sul browser nella visualizzazione HTML di base fino a gennaio 2024 Dopo questa data, Gmail passa automaticamente alla visualizzazione standard. Se il tuo browser è supportato, Gmail si apre automaticamente nella visualizzazione standard. Nella visualizzazione standard, puoi utilizzare le funzionalità e la sicurezza più recenti di Gmail”. In poche parole, gli utenti che non dispongono di un browser compatibile con la modalità di visualizzazione standard non potranno più accedere al client di posta di Google, a meno che non cambino dispositivo o utilizzino l’app per smartphone o tablet.

Gmail Basic HTML: cos’è e a cosa serve

La versione Basic HTML di Gmail è semplificata rispetto alla modalità di visualizzazione standard. Solitamente viene utilizzata dagli utenti che non dispongono di una connessione a banda larga oppure con connessioni poco stabili. Proprio per questo motivo è anche priva di alcune funzionalità del servizio standard, come le chat, il controllo ortografico, le scorciatoie da tastiera, l’aggiunta o l’importazione di contatti, la formattazione speciale e la possibilità di avere indirizzi personalizzati per il mittente. Attualmente, è possibile accedere alla versione Basic HTML in due modi: il primo è utilizzare l’indirizzo “https://mail.google.com/mail/u/0/h/”, il secondo è cliccare su “Carica HTML di base” (in basso a destra) nella pagina di caricamento di Gmail (quando si apre o si aggiorna la piattaforma). Tuttavia, presto ciò non sarà più possibile.

Google fornisce alcuni consigli utili agli utenti che non riescono ad accedere alla visualizzazione standard. Tra queste vi sono l’utilizzo di un browser supportato dal servizio, una connessione internet stabile o l’utilizzo di un altro dispositivo. Purtroppo, non tutti sono in grado di accedere a questi servizi. Che ne sarà di questi utenti? Google tornerà sui suoi passi o è veramente la fine per la versione Basic HTML di Gmail?