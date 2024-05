Gemini di Google ora può riprodurre brani da YouTube Music

Google ha iniziato a implementare l'estensione YouTube Music per il suo chatbot Gemini. L'estensione consente agli utenti di chiedere al chatbot di riprodurre brani da YouTube Music. Ad esempio, si può chiedere a Gemini di trovare e riprodurre musica per brani, playlist, artista e altro. Google sta lavorando da tempo per aggiungere il supporto di YouTube Music a Gemini e la funzionalità è stata annunciata finalmente al Google I/O 2024. Per chi non lo sapesse, le estensioni Gemini consentono al chatbot di eseguire una serie di attività come l'avvio automatico della navigazione di Google Maps. Un modo per abilitare l'estensione è chiedere a Gemini di trovare o riprodurre da YouTube Music. Il chatbot mostrerà automaticamente le istruzioni sullo schermo per aggiungere l'estensione YouTube Music. In alternativa, gli utenti possono accedere alle Impostazioni del chatbot, cliccare su Estensioni e poi abilitare il pulsante di attivazione/disattivazione di YouTube Music.

Gemini: come riprodurre i brani di YouTube Music

L'integrazione di YouTube Music consente a Gemini di accedere ai dati di YouTube Music come playlist, cronologia visualizzazioni e brani preferiti. Quindi, gli utenti possono inviare domande come "Fammi ascoltare la musica che mi piace", "Riproduci un po' di musica rock", ecc. Google ha elencato alcuni esempi di formati di prompt da utilizzare per trovare e riprodurre brani nella chat di Gemini. Questi includono “Trova [titolo della canzone] di [nome dell'artista]”, “Trova la playlist [nome playlist]”, “Trova la canzone che fa [testi della canzone]”, “Trova il video musicale di [nome della canzone]”, ecc. Sul proprio sito ufficiale Google afferma che l’estensione YouTube Music di Gemini non è disponibile su Google Messaggi e funziona solo con istruzioni in inglese. Inoltre, l'estensione aggiorna la cronologia visualizzazioni in base alle proprie preferenze di YouTube Music.

Quando si digita una query per riprodurre musica su un dispositivo iOS, Gemini visualizza una scheda con il nome, l'artista, la durata e il numero di stream del brano. Secondo 9to5Google su Android la riproduzione della canzone inizia in background. Dall’altro lato, su iOS si apre automaticamente l'app YouTube Music. Se si desidera riprodurre brani nella versione web, bisognerà cliccare sulla scheda per aprire il sito web di YouTube Music.