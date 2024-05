YouTube Music 7.01: ecco le novità dell'update

YouTube Music ha recentemente ricevuto un importante aggiornamento, raggiungendo la versione 7.01, che introduce diverse nuove funzionalità e migliora l'esperienza utente complessiva. Questo aggiornamento include, tra le altre cose, un atteso rinnovamento delle schermate dell'app store, specialmente su iOS.

Le nuove schermate mettono in evidenza alcune delle funzionalità chiave dell'applicazione, come Ora in riproduzione, Radio, Esplora, Home, Playlist e YouTube Premium, offrendo una visione più chiara e attraente delle possibilità offerte da YouTube Music. Uno dei cambiamenti più significativi è il nuovo menu Cast. Questo menu ridisegnato rende più facile scegliere il dispositivo su cui trasmettere i contenuti, migliorando l'interazione con dispositivi esterni e rendendo l'esperienza di ascolto più fluida e intuitiva.

Un'altra novità rilevante è l'introduzione dei filtri per podcast. Gli utenti possono ora ordinare i podcast per argomento, data di pubblicazione e altri criteri, facilitando la scoperta di nuovi contenuti e la gestione di quelli preferiti. Questo miglioramento è particolarmente utile per gli appassionati di podcast, che possono ora trovare più rapidamente ciò che cercano.

La funzionalità di ricerca artisti nel creatore di radio è un'altra aggiunta significativa. Ora gli utenti possono cercare artisti specifici da aggiungere alle loro radio personalizzate, rendendo più semplice la creazione di playlist su misura e migliorando l'esperienza d'ascolto personalizzata.

Il nuovo feed di notifiche "Attività" è un'ulteriore innovazione. Questo feed tiene traccia delle interazioni degli utenti con l'app, come i brani aggiunti alle playlist o i commenti lasciati. In questo modo, è possibile avere una panoramica completa delle proprie attività e interazioni con la piattaforma.

Anche il pannello commenti è stato rinnovato, con un nuovo design che rende più facile leggere e scrivere commenti. Questo aggiornamento migliora l'interazione sociale all'interno dell'app, favorendo la comunicazione e lo scambio di opinioni tra gli utenti. Inoltre, Google ha annunciato l'estensione YouTube Music Gemini, che porta l'app su schermi più grandi. Questa estensione sta iniziando ad essere distribuita.