MakeItHome: così puoi immergerti nel desktop tra le finestre

Uno schermo pieno di finestre, molti lavori iniziati che si stratificano sul desktop, uno schermo nel quale ogni pixel richiama a qualcosa da fare e genera ansia già solo a vederlo. Questa scena e questa situazione sono estremamente comuni perché è del tutto normale trovarsi dopo poche ore di lavoro a dover gestire browser ed applicativi di ogni tipo che si incrociano in attesa di terminare la sessione. Sono due le cose che si possono fare: alzarsi per una pausa caffè e rinviare di qualche minuto l'ansia, oppure affidarsi a MakeItHome(per Mac).

MakeItHome (sviluppata da Gecko's Ink) è una piccola aggiunta all'interfaccia di MacOS che apre però ad una dimensione nuova, trasformando la bidimensionalità del desktop in qualcosa di diverso. Non è certo la prima volta che il problema viene approcciato. Tanto Apple quanto soluzioni di terze parti (per non parlare del mondo Windows) hanno già tentato di "sfondare l'interfaccia" per aprire ad uno spazio nuovo ed ulteriore, ma con MakeItHome il tutto si fa oltremodo semplice, immediato, intuitivo. La soluzione non è definitiva e, anzi, cerca contributi ulteriori per uno sviluppo ancor più approfondito, tuttavia fin da ora si può salire a bordo per sperimentarne l'efficacia.

MakeItHome: oltre l'interfaccia

L'idea è di per sé elementare, sebbene l'implementazione non sia mai cosa banale per soluzioni come queste: trasformare i bordi dello schermo in modo che possano fornire informazioni aggiuntive su quel che si sta facendo in un dato momento. MakeItHome, in pratica, porta sulla naturale bidimensionalità dello schermo quella che è la dimensione ulteriore della profondità di campo: è sufficiente spostare il mouse su uno dei bordi, infatti, per esplorare ogni singola finestra aperta e attiva sul desktop.

Una sorta di scorciatoia sempre a portata di mano, un varco in grado di sfondare l'integrità della superficie dello schermo fino a trasformarlo idealmente in un contenitore: le finestre non "galleggiano" più, ma si può invece mettere mano ben più a fondo per trovare in modo mirato esattamente quel che si sta cercando. Esattamente quel che si stava usando e si vuol tornare a manovrare.

Un add-on tanto semplice quanto prezioso, insomma, che può restituire al lavoro molta efficienza aggiuntiva e alla giornata molti minuti preziosi. Dopo poche ore, infatti, il movimento del mouse verso il lato preferito diventa cosa naturale, frictionless.

Come funziona

Quella che si apre è una sidebar laterale o un'ampia area inferiore dove sono allocate tutte le finestre attualmente attive sul desktop. La sensazione è dunque quella di "immergersi" nel desktop per andare a pescare la finestra di cui si necessita, spostandosi così con maggior rapidità da un desk di sviluppo ad una applicazione di grafica, per passare quindi ad una finestra del browser e tornare in un attimo al codice. Tutto in pochi gesti, lasciando libera la mente dal pensiero ossessivo del "dove avevo posizionato la finestra?".

L'app consente di scegliere quali bordi rendere attivi, con quale sensibilità poterli "sfondare", quante app ricondurvi e se sia necessario un movimento in accelerazione (aspetto utile per evitare aperture non desiderate).

Una volta adottato, MakeItHome rende il desktop più ricco e più ampio: quella che era una superficie si trasforma in un volume e quella mole di finestre prima accalcate nei pochi pixel disponibili diventano una pila ordinata da cui poter attingere. Negli spazi aperti dall'app è possibile inoltre eliminare finestre non più utili, aprirne di nuove con rapidi gesti e trasformare in cosa istintiva ciò che in troppi casi diventa una via crucis tra le finestre. L'effetto "screen breaking" è dietro l'angolo ed i margini di sviluppo ulteriori sono ancora ampi: l'app non è infatti abilitata ad esempio sul lato superiore, dove in futuro potranno essere allocati widget, note e tool per il drag&drop rapido. Alla luce di ciò che consente e di ciò che ambisce a fare, insomma, MakeItHome intende diventare una vera e propria consolle di strumenti per migliorare il desktop di MacOS, facilitando il lavoro a tutti coloro i quali ne fanno un uso intensivo volando continuamente da una finestra all'altra graffiando solchi tra i pixel e sprecando adrenalina tra click compulsivi.

Tutto è più rapido quando tutto è più ordinato. Tutto è più facile, inoltre, quando l'interfaccia utente è più semplice ed in grado di parlare intuitivamente con le volontà dell'operatore attivo sul desktop. Tutto è più coinvolgente quando ci si può immergere.

MakeItHome (vedi il sito ufficiale) può essere immediatamente installata ed utilizzata (macOS 12.3 o successivo), ma è soprattutto alla ricerca di feedback, suggerimenti, test e debug. Lo sviluppo è di Gecko's Ink, startup italiana che da questa idea intende estendersi in seguito ad ulteriori progettualità La sua maturità è prossima ed il suo percorso dovrà essere improntato ad un affinamento dell'idea senza sacrificare in alcun modo la lineare semplicità con cui può essere fruito. Per provare questa soluzione è sufficiente scaricarla da Mac App Store: l'acquisto dell'app non è soltanto un modo per adottare questo acceleratore naturale, ma anche un aiuto diretto allo sviluppo ulteriore dell'app.

Offerta esclusiva!

Solo per questa settimana, solo per i lettori di HTML.it, l'app MakeItHome è disponibile su Mac App Store al costo simbolico di 1.19€. Puoi approfittarne entro il 19 gennaio ed arricchire così la tua interfaccia con nuove aree di lavoro a disposizione della tua produttività. Puoi scaricare MakeItHome QUI.

In collaborazione con Gecko's Ink