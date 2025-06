Valve lancia Steam ottimizzato per Mac: prestazioni potenziate e addio a Rosetta 2

Finalmente, una notizia che gli utenti Mac attendevano da tempo: Valve ha rilasciato una versione nativa di Steam per Mac, ottimizzata per i processori Apple Silicon. Questo aggiornamento elimina la necessità di utilizzare Rosetta 2, offrendo prestazioni migliorate e un’esperienza utente decisamente più fluida e reattiva.

Un passo avanti tecnologico

La chiave di questa innovazione risiede nell’aggiornamento del Chromium Embedded Framework, il motore che gestisce l’interfaccia di Steam. In passato, questo componente funzionava esclusivamente su architettura Intel, costringendo i Mac con chip Apple a fare affidamento su Rosetta 2 per tradurre le istruzioni, con conseguenti rallentamenti delle prestazioni. Ora, grazie alla nuova versione Universal, gli utenti possono godere di un’interfaccia più scattante, tempi di avvio ridotti e una navigazione senza intoppi tra le varie sezioni dell’applicazione.

Come accedere alla versione beta

Gli utenti che desiderano provare subito questa nuova versione possono partecipare al programma beta seguendo una semplice procedura:

Avviare Steam sul proprio Mac. Andare su Steam > Impostazioni > Interfaccia. Abilitare l’opzione "Steam Beta Update". Riavviare l’applicazione per scaricare l’aggiornamento (circa 230 MB). Verificare l’avvenuta transizione controllando in Activity Monitor che Steam sia indicato come "Kind: Apple".

Una scelta strategica

Questo aggiornamento arriva in un momento cruciale, poiché Apple ha annunciato che il supporto completo a Rosetta 2 terminerà con macOS 27. Questo cambiamento rende essenziale per gli sviluppatori aggiornare le loro applicazioni per garantirne la compatibilità con i futuri sistemi operativi.

La mossa di Valve si inserisce perfettamente nella strategia di Apple per il gaming, completando strumenti come il Game Porting Toolkit, progettato per facilitare la conversione di giochi Windows. I primi feedback degli utenti beta sono molto positivi, evidenziando miglioramenti significativi nella velocità di caricamento della libreria, nella fluidità delle transizioni e nella reattività generale dell’applicazione. Staremo a vedere come si evolverà la situazione e quale sarà la reazione degli utenti finale alla disponibilità di Steam su Mac.