macOS Tahoe 26: il futuro del Mac tra AI, personalizzazione e nuove app

Una ventata di novità è pronta a cambiare l’esperienza degli utenti Mac con l’arrivo di macOS Tahoe 26, la nuova versione del sistema operativo di Apple. Annunciato a Cupertino, il sistema operativo combina estetica innovativa, integrazione potenziata e strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Il lancio ufficiale è previsto per l’autunno, mentre la beta pubblica sarà disponibile già dal mese prossimo.

macOS Tahoe 26: novità estetiche

La novità estetica più evidente è rappresentata dal nuovo design basato su Liquid Glass - come per iOS 26 - che dona un aspetto diverso agli elementi dell’interfaccia, come il Dock e le barre degli strumenti. Gli utenti potranno personalizzare colori, icone e widget, rendendo il proprio Mac un dispositivo altamente personalizzabile e unico.

macOS Tahoe 26: app Telefono

Un’altra grande innovazione è l’introduzione della nuova app Telefono, che migliora ulteriormente l’integrazione con iPhone grazie alla tecnologia Continuity. Sarà finalmente possibile gestire chiamate, contatti e segreteria direttamente dal Mac. Funzionalità come Call Screening, per filtrare le chiamate indesiderate, e Hold Assist, per continuare a lavorare durante le attese telefoniche, rendono questa app uno strumento indispensabile per la produttività.

macOS Tahoe 26: Spotlight

Lo strumento di ricerca Spotlight è stato completamente riprogettato per eseguire azioni complesse direttamente dalla barra di ricerca. Ora, sarà possibile inviare email, creare note e sfruttare l’API App Intents per integrare le funzionalità delle applicazioni di terze parti nel motore di ricerca del sistema, migliorando notevolmente l’efficienza operativa.

macOS Tahoe 26: Apple Intelligence

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, Apple Intelligence introduce funzionalità avanzate come la traduzione in tempo reale, Genmoji per creare emoji personalizzati e Image Playground, un’app pensata per stimolare la creatività visiva. Anche i Comandi Rapidi sono stati migliorati, permettendo di automatizzare operazioni complesse grazie a modelli di AI locali e cloud privati.

macOS Tahoe 26: novità per il gaming

Gli appassionati di videogiochi apprezzeranno l’app Apple Games, un hub centralizzato per gestire giochi e impostazioni senza interruzioni, grazie alla funzione Game Overlay. Inoltre, con l’introduzione di Metal 4, gli sviluppatori avranno accesso a tecnologie di rendering avanzate, offrendo un’esperienza visiva senza precedenti.

macOS Tahoe 26: Safari

Tra le altre novità spiccano un Safari più veloce e sicuro, nuove funzionalità per l’app Messaggi, come sfondi personalizzabili e sondaggi, e l’app Diario per registrare momenti significativi. Anche le funzionalità di accessibilità sono state ampliate, includendo strumenti come la Lente d’ingrandimento e Accessibility Reader.