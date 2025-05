macOS 26: il nuovo sistema operativo non supporterà alcuni mac più vecchi, ecco quali

Con l'arrivo di macOS 26 Apple si prepara a introdurre significativi cambiamenti nel suo ecosistema software. Il nuovo sistema operativo, denominato ufficialmente macOS Cheer, sarà presentato durante l'atteso WWDC 2025, in programma il 9 giugno alle 19:00 ora italiana. Tra le novità principali si segnalano un'interfaccia utente rinnovata, nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale e un design ispirato a visionOS. Tuttavia, non tutti i Mac saranno in grado di supportare questa nuova versione, segnando una svolta importante nella strategia di compatibilità dell'azienda.

Compatibilità limitata per i dispositivi più datati

Con macOS 26, Apple ha deciso di ridurre la lista dei dispositivi compatibili, escludendo diversi modelli più datati. Secondo le prime informazioni, l'aggiornamento sarà disponibile solo per:

MacBook Pro dal 2019 in poi

MacBook Air con chip M1 o successivi

iMac dal 2020 in poi

Mac Pro dal 2019 in poi

Mac mini con chip M1 o successivi

Tutti i modelli di Mac Studio

Questa scelta lascia fuori dispositivi come il MacBook Pro 2018, il MacBook Air Intel 2020, l'iMac Pro 2017 e il Mac mini 2018, che erano ancora supportati dalla precedente versione macOS Sequoia. La decisione riflette la volontà di Apple di ottimizzare le prestazioni dei suoi sistemi operativi per i dispositivi dotati di Apple Silicon, abbandonando progressivamente il supporto per i Mac con processori Intel.

Dimensioni e novità tecniche

La prima beta per sviluppatori di macOS Cheer occuperà circa 17 GB, segnando un incremento di 2 GB rispetto alla versione precedente. Questo aumento suggerisce l'integrazione di nuove funzionalità e miglioramenti significativi. È interessante notare che, durante le fasi di test, alcune versioni interne utilizzano ancora il nome provvisorio "macOS 16", in attesa della denominazione ufficiale che sarà confermata durante l'Apple WWDC 2025.

Il nuovo sistema operativo sarà perfettamente allineato con iOS 26, segnando un salto nella numerazione rispetto a iOS 19. Questo cambiamento mira a rafforzare l'integrazione tra i vari dispositivi dell'ecosistema Apple, offrendo un'esperienza utente più coesa e fluida.