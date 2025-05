Apple rilascia MacOS Sequoia 15.5: novità e miglioramenti

Ogni aggiornamento rappresenta un passo avanti verso il futuro, e con il rilascio di MacOS Sequoia 15.5, Apple riafferma questo principio. Sebbene non rivoluzioni l’esperienza utente, questo aggiornamento intermedio pone solide basi per il prossimo MacOS 16, migliorando le prestazioni e introducendo ottimizzazioni significative in ambito di intelligenza artificiale.

Fondamenta solide per il futuro

La nuova build 24F74, disponibile per tutti gli utenti Mac, si concentra principalmente su miglioramenti alla sicurezza e all’efficienza. Apple sottolinea l’importanza di installare l’aggiornamento, consigliando tuttavia di eseguirlo in momenti di minore utilizzo, come il weekend, per ridurre eventuali inconvenienti derivanti da problemi non rilevati durante il beta testing.

macOS 15.5: miglioramenti per l’uso quotidiano

Con questo aggiornamento, la funzione Screen Time riceve un potenziamento significativo: i genitori ora riceveranno notifiche se i figli tentano di alterare i controlli parentali, garantendo un maggiore controllo. Anche le Preferenze di Sistema sono state migliorate, memorizzando l’ultima sezione visitata anche dopo un riavvio, offrendo un’esperienza più fluida e personalizzata.

macOS 15.5: AI e browser ottimizzati

Le migliorie non si fermano qui: la piattaforma Apple Intelligence beneficia di risoluzioni a problemi relativi al download di modelli linguistici di grandi dimensioni, che in precedenza causavano rallentamenti. Anche Safari è stato aggiornato, con una drastica riduzione dei crash e dei blocchi, migliorando così l’esperienza di navigazione degli utenti.

Perché aggiornare è fondamentale

Questo aggiornamento riflette la filosofia di Apple: perfezionare costantemente i propri sistemi operativi in preparazione di innovazioni più grandi. Installare l’aggiornamento non solo garantisce un’esperienza più sicura, ma permette agli utenti di essere pronti per le novità future.

È sempre consigliabile monitorare i feedback della community nei giorni successivi al rilascio, per trarre il massimo beneficio dalle migliorie apportate.