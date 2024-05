Firefox ottiene upscaling video Nvidia RTX e l'HDR basati sull’AI

Buone notizie per gli utenti che utilizzano Firefox su PC con una moderna scheda grafica Nvidia RTX. Infatti, il browser può ora beneficiare di alcune delle tecnologie di miglioramento video di Nvidia. A partire dalla versione 126.0, Firefox supporta RTX Video di Nvidia, che consiste nell'upscaler RTX Video Super Resolution e RTX Video HDR. Nvidia ha annunciato RTX Video al CES nel gennaio 2023. RTX Video Super Resolution può eseguire l'upscaling dei video a bassa risoluzione in un'immagine più pulita e nitida analizzando il video e utilizzando il deep learning per prevedere il risultato finale. RTX Video HDR può elaborare video a gamma dinamica standard, eseguirli attraverso reti neurali e aggiungere informazioni ad alta gamma dinamica (HDR) per maggiore visibilità, dettagli, luminosità, ecc. Nvidia afferma che il 90% di tutti i video online sono in SDR 1080p o inferiore e RTX Video può fornire facilmente agli utenti versioni "rimasterizzate".

Firefox: come abilitare RTX Video su Windows

Vale la pena notare che Firefox non è il primo browser ad adottare RTX Video. Google Chrome e Microsoft Edge supportano già da tempo gli strumenti di miglioramento video. Anche le app di terze parti come VLC possono trarre vantaggio da RTX Video su sistemi compatibili. Abilitare RTX Video su Windows è molto semplice. In primis bisogna aggiornare i driver RTX Game Ready, Studio o Enterprise alla versione recente. In seguito, basterà attivare Windows HDR da Impostazioni, poi Display e, infine, HDR (assicurarsi che il display supporti la gamma dinamica elevata, ovvero HDR10). Fatto ciò, accedere al Pannello di controllo di Nvidia, regolare le impostazioni dell'immagine video e poi seleziona Miglioramento video RTX. Infine, attivare le opzioni "Super Resolution" e "High Dynamic Range".

È possibile utilizzare gli strumenti video RTX su qualsiasi computer con una scheda grafica RTX, indipendentemente dalla sua generazione. RTX Video supporta tutte le GPU RTX fino alla serie RTX 2000 originale. Per maggiori informazioni su RTX Video Super Resolution e RTX HDR è possibile consultare documentazione ufficiale di Nvidia.