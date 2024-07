Mozilla Firefox 128 rilasciato in via ufficiale

Mozilla ha presentato la build finale del suo browser web open source Mozilla Firefox 128. Il nuovo aggiornamento introduce una finestra di dialogo rinnovata per cancellare i dati dell'utente. Questa era inizialmente prevista per Firefox 126, ma necessitava di più lavoro per raggiungere il canale stabile. La nuova finestra di dialogo ti consente di cancellare facilmente la cronologia di navigazione, i cookie, i dati del sito, le impostazioni del sito e i file o le pagine temporanei memorizzati nella cache. Tale funzionalità è simile a quella del browser web open source Chromium e consente di pulire i dati di un periodo specifico. Fornisce inoltre approfondimenti sulla dimensione dei dati del sito corrispondente all'intervallo di tempo selezionato.

Il nuovo Firefox 128 introduce poi supporto per la riproduzione di contenuti protetti da siti di streaming video come Netflix nella modalità di navigazione privata. Include inoltre il supporto per il rendering di più tipi di file text/* inline e il supporto per il proxy DNS per impostazione predefinita quando si utilizza SOCKS v5 per evitare perdite di query DNS sulla rete. Offre inoltre il supporto per la lingua Saraiki, la possibilità di tradurre selezioni di testo e collegamenti ipertestuali in varie lingue dal menu contestuale. Il nuovo aggiornamento include poi la possibilità di creare e utilizzare passkey in app di gestione passkey di terze parti su Firefox per Android e qualità audio migliorata per gli utenti macOS.

Mozilla Firefox 128: le altre novità dell’aggiornamento

Un'altra modifica interessante in Mozilla Firefox 128 è l'opzione "Mostra suggerimenti di ricerca di tendenza". Questa è stata aggiunta alle opzioni Suggerimenti di ricerca in Ricerca (Impostazioni) e mostrerà argomenti di tendenza e query di ricerca quando si effettua una ricerca nella barra degli indirizzi. L’opzione è abilitata per impostazione predefinita in Firefox 128, insieme a un'altra nuova opzione chiamata "Mostra ricerche recenti". Firefox 128 introduce anche la funzionalità "Preferenze pubblicità sito web". Questa è implementata nelle impostazioni Privacy e sicurezza e consente ai siti web di eseguire analisi degli annunci che preservano la privacy. Questa funzione è abilitata per impostazione predefinita e aiuterà i siti a comprendere il rendimento dei loro annunci senza raccogliere dati sugli utenti.

Per gli sviluppatori, Mozilla Firefox 128 aggiunge il supporto per @property e l'API proprietà e valori CSS. Inoltre, include il supporto per Resizeable ArrayBuffers e Growable SharedArrayBuffers in SpiderMonkey. Ciò per consentire di modificare la dimensione di un ArrayBuffer senza dover allocare un nuovo buffer e copiare dati in esso. Inoltre, gli sviluppatori web ottengono il supporto per il metodo setCodecPreferences per consentire alle app di disabilitare la negoziazione di codec specifici e la possibilità di visualizzare la specificità delle regole CSS in una descrizione comando quando si passa con il mouse su un selettore di regole CSS nella vista Inspector Rules per aiutarli a capire perché un dato una regola viene applicata prima di un'altra. Infine, l’aggiornamento modifica l'intestazione "Accetta" per immagini e documenti, in modo da allinearsi meglio allo standard "Fetch" e ad altri browser web. Mozilla Firefox 128 è già disponibile insieme a Firefox 115.13 ESR.