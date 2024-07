Firefox 128.0.2: aggiornamento minore risolve alcuni bug

Mozilla ha rilasciato il primo aggiornamento di correzione bug per Firefox 128, arrivato nel canale Release un paio di settimane fa. Il nuovo Firefox 128.0.2 ha risolto vari bug, come problemi visivi su Windows su dispositivi ARM e problemi con alcune estensioni di blocco degli annunci. L’update ha corretto poi problemi audio durante le chiamate su macOS, bug durante l'acquisizione di screenshot e altro ancora.

Firefox 128.0.2: il changelog completo delle modifiche

Come accennato in precedenza, Firefox 128.0.2 è stato risolto il problema dell'eco audio nelle videochiamate su macOS in determinate condizioni. Inoltre, è stato risolto un problema per cui il popup dell'estensione Adguard non veniva visualizzato. L’update ha poi corretto un problema che impediva ad alcuni lettori di schermo di leggere durante la navigazione per carattere negli editor di testo RTF. Inoltre, sono stati risolti bug visivi quando la modalità oscura era abilitata nei dispositivi Windows ARM e un problema che causava l'errore di autenticazione NTLM. Infine, è stato corretto un problema per cui il contenuto visualizzato al passaggio del mouse non veniva catturato in uno screenshot.

Come altri browser simili (Chrome, Edge, ecc.) anche Firefox si aggiorna in background in modo automatico. Tuttavia, è anche possibile effettuare la procedura manuale per velocizzare l’operazione. Basta infatti recarsi su Menu, poi Aiuto e, infine, Informazioni su Firefox. Il browser controllerà la presenza di aggiornamenti, scaricherà l'ultima versione e ti offrirà la possibilità di riavviarsi per applicare gli aggiornamenti disponibili.

Firefox è disponibile su Windows 10, 11, macOS, Android, iOS e Linux. Gli utenti Windows possono ottenere il browser dal sito web ufficiale o utilizzando il Microsoft Store. Bisogna ricordare che Mozilla è l'unico browser mainstream che offre ancora supporto per le versioni di Windows ormai vecchie (Windows 7, 8 e 8.1). Recentemente, Mozilla ha anche confermato i suoi piani per supportare Firefox su tali sistemi oltre le scadenze precedentemente fissate.