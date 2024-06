Mozilla risolve i problemi di riproduzione su YouTube su Firefox

Solo pochi giorni dopo il precedente rilascio con bugfix, Mozilla ha pubblicato un altro piccolo aggiornamento per gli utenti di Firefox. Questa volta, la versione 127.0.2 è disponibile nel canale Release con due importanti modifiche. La prima risolve i problemi di riproduzione dei video di YouTube, mentre la seconda risolve il bug che consentiva al browser di non rispettare determinati flag.

Con la versione Firefox 127.0.2, Mozilla ha corretto il bug per cui lo streaming live di un video YouTube si interrompeva dopo un po' con l'audio ancora in riproduzione (bug 1900191). Un altro problema relativo a YouTube che è stato risolto con il recente aggiornamento porta il browser a non memorizzare un video nel buffer, salta parti di un video, si blocca o mostra artefatti sullo schermo (bug 1878510). Infine, Mozilla afferma che Firefox 127.0.2 risolve il problema con il browser che visualizza l'icona della finestra privata sulla barra delle applicazioni quando non dovrebbe. Oltre a queste due correzioni, il nuovo aggiornamento minore di Firefox non introduce altre modifiche o novità.

Mozilla: come aggiornare il browser Firefox

Per aggiornare Mozilla Firefox all'ultima versione, accedere al menu del browser, poi cliccare Aiuto e, infine, selezionare Informazioni su Firefox. In alternativa, è anche possibile scaricare il programma di installazione dal sito web ufficiale di Mozilla o dal Microsoft Store (nel caso di utenti Windows). Naturalmente, un’ultima possibilità è quella di continuare a utilizzare il browser così com'è e attendere che si aggiorni automaticamente in background. Per saperne di più sulle nuove funzionalità del browser è possibile consultare il changelog ufficiale di Firefox 127.0 (che ha introdotto molte modifiche) e il più recente Firefox 127.0.1 (ha risolto problemi di installazione su Windows e altri dispositivi). La prossima versione principale del browser di Mozilla, ovvero Firefox 128, è attualmente in Beta. Il suo rilascio ufficiale è previsto per il prossimo 9 luglio.