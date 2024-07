Firefox 129 Beta include migliore Reader View e altre modifiche

Ora che Firefox 128 è stato lanciato su tutte le piattaforme supportate come la nuova serie ESR, Mozilla ha promosso la versione Firefox 129 Beta. Il nuovo update del browser open source di Mozilla non sembra apportare grandi novità. Ad esempio, introduce solo una Reader View migliorata che sostituisce il menu "Controlli testo" con un menu "Testo e layout". Quest’ultimo presenta nuove opzioni per impostare la spaziatura dei caratteri, la spaziatura delle parole, e allineamento del testo. Inoltre, Reader View ha ricevuto un nuovo menu “Tema” con opzioni aggiuntive di contrasto e grigio. Con queste nuove opzioni, gli utenti potranno godere di un'esperienza di lettura più accessibile. Inoltre, potranno personalizzare ulteriormente la Reader View con colori personalizzati per testo, sfondo e collegamenti.

Firefox 129 Beta: tutte le novità introdotte dall’aggiornamento

Firefox 129 Beta promette inoltre di abilitare la funzione di riempimento automatico degli indirizzi per gli utenti in Francia e Germania. Inoltre, aggiunge il supporto per più lingue nello stesso documento parlato in VoiceOver di macOS. Per gli sviluppatori web, la prossima versione di Firefox 129 aggiunge il supporto per interrogare la configurazione del sistema di chiavi di crittografia nell'API mediaCapabilities.decodingInfo(). Include poi il supporto per @starting-style, supporto per la proprietà CSS del comportamento di transizione e supporto per l'evento textInput.

Il nuovo Firefox 129 Beta aggiunge anche il supporto per gli array tipizzati Float16Array e nuovi metodi DataView per leggere e impostare valori Float16. Vi è poi un nuovo metodo statico Math.f16round() per arrotondare i numeri a 16 bit. Mozilla afferma che "il nuovo tipo è utile per condividere dati con una GPU, in particolare per i casi d'uso in cui ha senso sacrificare la precisione per il consumo di memoria." La società prevede di rilasciare Firefox 129 il mese prossimo (precisamente il 6 agosto), insieme a Firefox 128.1 ESR e Firefox 115.14 ESR. Fino ad allora, gli utenti possono provare la versione beta scaricando i file binari per sistemi a 64 o 32 bit dal sito web ufficiale. In alternativa è anche possibile installare il pacchetto DEB ufficiale dal repository APT di Mozilla.