Firefox 126: Mozilla rilascia il nuovo aggiornamento per il browser

Il browser web open source Mozilla Firefox 126 è stato rilasciato in via ufficiale, con nuove funzionalità e alcuni miglioramenti. Una delle più grandi novità del nuovo aggiornamento è l'aggiunta di "Linux" alla stringa User-Agent di Firefox per Android nel tentativo di risolvere alcuni problemi di compatibilità dei siti web, rinominando le impostazioni dei "Componenti aggiuntivi" di Firefox per Android in "Estensioni". La modifica è stata introdotta per coerenza con Firefox per desktop. Per gli sviluppatori web, Firefox 126 introduce un'opzione per abilitare o disabilitare la funzionalità della console Developer Tools’ Split. Inoltre, include il supporto per CSS Custom :state() e CustomStateSet, ma anche il supporto per IDBFactory.databases per l'enumerazione dei database IndexedDB.

Firefox 126: le altre novità del nuovo aggiornamento di Mozilla

Inoltre, il nuovo aggiornamento implementa il metodo statico URL.parse(), che restituisce null a differenza del costruttore URL, che genera un'eccezione quando l'analisi fallisce. Inoltre, abilita la proprietà zoom CSS per impostazione predefinita, dopo molto lavoro di compatibilità web e standardizzazione nel CSSWG. Durante il beta testing, Firefox 126 è stato fornito con una finestra di dialogo Cancella dati rinnovata. Questa prometteva un modo più semplice e unificato per cancellare i dati dell'utente. Tuttavia, sembra che questa modifica non sia stata apportata nella versione finale. Un'altra modifica che non ha funzionato è stata la nuova opzione "Mostra suggerimenti di ricerca di tendenza" nelle impostazioni di ricerca, disponibile anche durante il beta testing.

Mozilla Firefox 126 è già disponibile da ieri per il download come source tarball, DEB package, e binary package, per tutte le piattaforme supportate dal server di download di Mozilla. Da oggi, 14 maggio, tutti gli utenti possono invece aggiornare le installazioni esistenti tramite OTA (Over-the-Air). Per scaricare l’aggiornamento basta accedere alle Impostazioni del browser e, nella scheda Generale, scorrere in basso fino alla sezione Aggiornamenti di Firefox. In seguito, cliccare su Controlla aggiornamenti. Se questo è disponibile, il browser si aggiornerà in automatico.