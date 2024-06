Firefox Nightly introduce le anteprime delle schede

Firefox Nightly, un canale in cui gli utenti possono provare le ultime funzionalità e modifiche, ha ricevuto una nuova funzionalità, ovvero le anteprime delle schede. Questa dovrebbe rendere la vita più semplice a chi tiene aperte molte schede insieme. Gli utenti possono ora posizionare il cursore su una scheda e ottenere una miniatura con ciò che sta accadendo in quella scheda. Con l'ultimo aggiornamento di Firefox Nightly, per far funzionare le anteprime delle schede non è più necessario armeggiare con le impostazioni del browser. In questo senso, Firefox è ora alla pari con Chrome, Edge e browser simili, i quali offrono già la funzionalità di anteprima delle schede.

Firefox Nightly: come attivare le anteprime delle schede

Vale la pena notare che non è necessario rischiare di utilizzare aggiornamenti instabili per ottenere le anteprime delle schede in Firefox. La funzionalità è arrivata in Firefox 123, ma per farla funzionare è necessario abilitare alcune opzioni nella pagina about:config. Per fare ciò, da questa pagina, basta modificare i parametri: browser.tabs.cardPreview.enabled— impostando il valore su "true", browser.tabs.cardPreview.showThumbnails— impostando il valore su "true" e browser.tabs.cardPreview.delaMs— specificando il tempo di ritardo in millisecondi.

Con l'ultima versione di Firefox Nightly, l'attivazione delle anteprime delle schede non richiede più la regolazione dei parametri sopra menzionati. Questi sono ora attivati ​​per impostazione predefinita. Ciò rendende la funzionalità più accessibile anche agli utenti alle prime armi.

Per quanto riguarda le altre novità del browser, Mozilla ha recentemente annunciato alcune funzionalità e modifiche imminenti. Queste renderanno Firefox più facile da usare, più veloce e più accessibile. Il browser introdurrà i raggruppamenti di schede, schede verticali, un nuovo sistema di gestione dei profili, maggiore personalizzazione, impostazioni sulla privacy rielaborate, menu semplificati, tempi di caricamento più rapidi e nuove funzionalità di accessibilità. Parlando di accessibilità, Firefox 130 includerà la generazione automatizzata di didascalie delle immagini. Per saperne di più sulle funzionalità in arrivo, è possibile consultare il sito ufficiale di Mozilla Connect.