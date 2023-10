Chrome: con "Organizza schede" migliora la gestione del browser

Google aggiorna continuamente Chrome con nuove funzioni utili a migliorare l’esperienza di navigazione propri utenti. L’ultima novità si chiama “Organizza schede” (Organise Tabs). Si tratta di una funzione ancora in beta che permetterà di organizzare automaticamente le schede del browser all’interno dei gruppi di schede. Una volta rilasciata, l’icona dovrebbe essere visibile nell’angolo in alto a sinistra della pagina del browser, accanto alla funziona di ricerca delle schede. A mostrare in anteprima questa funzione è stato il noto leaker Leopeva64, con un post sul proprio profilo X.

Apparently one of the options of Chrome's new "Organize Tabs" feature will be the automatic creation of tab groups, after organizing tabs into different groups, Chrome will allow you to rename them, this is what this option currently looks like in Canary:https://t.co/Tee5JieYgx pic.twitter.com/vjAY7KtIhj

— Leopeva64 (@Leopeva64) October 6, 2023