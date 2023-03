Firefox: Mozilla integra la funzione Relay su desktop

Con il rilascio di Firefox 111, avvenuto nel corso degli ultimi giorni, Mozilla ha comunicato di aver introdotto un’interessante e rilevante novità nella versione desktop del suo browser che porta quest’ultimo su un nuovo piano per quel che concerne la tutela della privacy degli utenti.

Firefox: funzione Relay integrata nel password manager

Mozilla, infatti, ha implementato nel suo browser la funzione Relay, grazie alla quale gli utenti che usano il navigatore possono adoperare il password manager per generare un alias di posta elettronica.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Relay è il servizio che consente di evitare l’accumulo di spam nella casella di posta elettronica. Gli utenti possono scegliere un alias da usare per proteggere l’indirizzo di posta elettronica reale. Il lancio è avvenuto tre anni fa e da allora la funzionalità ha bloccato oltre 2,1 milioni di email indesiderate.

La versione gratuita consente di creare fino a 5 alias, mentre la versione Premium (che presenta un costo pari a 0,99 euro/mese con abbonamento annuale) non presenta limitazioni e blocca pure le email pubblicitarie. Inoltre, da ottobre dello scorso anno è disponibile la creazione di alias per i numeri di telefono, ma attualmente la funzione non è attiva in Italia.

In precedenza, per il suo impiego, Relay richiedeva l’installazione di un’estensione apposita su Firefox, ma con il rilascio della nuova relase del browser ciò non è più necessario e infatti effettuando l’accesso all’account Firefox verrà automaticamente aggiunto l’account Relay esistente al password manager.

L’opzione può essere abilitata agendo sulle impostazioni di Firefox, intervenendo sulla voce Attiva Firefox Relay nel gestore password di Firefox che è presente nella sezione Privacy e sicurezza.