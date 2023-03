Firefox 111: ecco tutte le novità

I developer della fondazione Mozilla hanno reso nota la disponibilità della nuova stable release del browser del Panda Rosso. In Firefox 111 i coder si sono focalizzati sui lavori "sotto il cofano" implementando una buona dose di bugfix e patch che vanno ad irrobustire il codice di Firefox. In tale edizione troviamo però anche delle piccole novità interessanti riguardanti ad esempio Firefox Replay, ovvero l'estensione sviluppata da Mozilla che offre una email mask con cui mantenere privato il proprio indirizzo email anche quando è necessario compilare dei moduli online. In Firefox 111 è ora possibile scegliere se creare o meno una nuova email mask direttamente dal Firefox credential manager.

I programmatori di Firefox ci tengono a precisare che per funzionare correttamente l'addon di Firefox Replay deve essere sincronizzato con l'account Firefox dell'utente. Sostanzialmente Firefox Replay opera generando un alias email e dunque va ad inoltrare i messaggi provenienti da un soggetto terzo all'indirizzo email dell'utente. Cosi facendo si riesce a tenere nascosto il reale indirizzo email degli utenti alle aziende che offrono i vari servizi web. Tramite l'addon è ovviamente possibile disattivare o eliminare l'alias mail quando questo non è più necessario.

Sempre in Firefox 111 è stato abilitato il supporto all'OPFS (Origin Private File System) cosi da dare la possibilità alle web application di salvare e leggere i dati da un file system posizionato all'interno di una sandbox.

Firefox 111 implementa due nuove traduzioni, il friulano (fur) ed il sardo (sc). Inoltre è stato aggiunto il supporto per gli attributi rel all'interno degli elementi form in modo tale da specificare in modo molto più semplice la relazione tra i form target ed i documenti. Tale impostazione inoltre risulta essere compatibile con più browser web.

L'upgrade di Firefox 111 dovrebbe essere già disponibile nei repository delle diverse distribuzioni Linux, alternativamente gli utenti possono anche optare per la comoda funzione di update OTA integrata nel browser.