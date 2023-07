Firefox: la relase 115 blocca le estensioni non monitorare

Nelle score ore, Mozilla ha rilasciato Firefox 115 per computer, smartphone e tablet. La versione per Windows, macOS e Linux include cinque cambiamenti principali, due bug fix e 13 patch di sicurezza e tra le feature di maggior rilievo una riguarda le estensioni e potrebbe avere un impatto tutt'altro che di poco conto in fase di navigazione.

Firefox: solo estensioni monitorare dalla versione 115

Stando infatti a quanto riferito, con Firefox 115 nel pannello delle estensioni viene mostrato un avviso che indica la disattivazione dell’add-on per il sito attualmente aperto. Mozilla, dunque, consente di usare solo le estensioni monitorate per vari motivi, in primo luogo quello relativo alla sicurezza.

Le estensioni consentono infatti di aggiungere funzionalità extra a Firefox, ma alcune possono costituire un rischio per sicurezza e per la privacy. Proprio per questo, sul portale di Mozilla dedicato agli add-on per Firefox è presente una sezione dedicata specificamente alle migliori soluzioni della categoria.

Prossimamente verrà offerta la possibilità di gestire le restrizioni per ogni estensione, mentre allo stato attuale delle cose è permesso solo l’uso dell’editor di configurazione. Gli utenti consapevoli del rischio possono accedere alla pagina about:config e attivare le estensioni bloccate cercando la voce extensions.quarantinedDomains.enabled e impostare il valore false, cliccando sul pulsante a destra.

Per quel che concerne le altre novità, il browser consente ora di importare i metodi di pagamento dai browser basati su Chromium, decodifica video hardware con GPU Intel su Linux, ha una nuova interfaccia per importare i dati da altri browser, il plugin OpenH264 di Cisco sui computer senza supporto H264 e un pulsante di chiusura delle singole schede nel Tab Manager.