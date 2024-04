Firefox 125.0.2: nuovo update risolve problemi di download

Mozilla Foundation ha recentemente rilasciato il nuovo aggiornamento Firefox 125. Tuttavia, tale build ha avuto un inizio un po' difficile. Poco dopo il rilascio iniziale, Mozilla ha ritirato la versione 125.0 a causa di un "problema di qualità di elevata gravità". Ciò ha costretto l'azienda a rilasciare un aggiornamento di correzione dei bug con la versione 125.0.1. Ora Mozilla ha lanciato un altro piccolo aggiornamento per combattere un altro problema. Firefox 125.0.2 ripristina un miglioramento della sicurezza implementato nella versione 125.0.1. Il nuovo aggiornamento del browser ha introdotto alcuni miglioramenti nascosti per bloccare i download da URL potenzialmente non affidabili. Sfortunatamente, quella modifica ha introdotto problemi con il download di file in scenari specifici, che hanno causato l'annullamento temporaneo della modifica da parte di Mozilla.

Firefox 125.0.2: riscontrato un altro problema del browser

Gli sviluppatori di Mozilla hanno promesso di risolvere i problemi e rilasciare nuovamente le protezioni dei download negli aggiornamenti futuri. Come riportato sul blog di Bugzilla, sono state “ripristinate le modifiche recentemente apportate a Firefox 125 che bloccavano in modo più proattivo i download da URL potenzialmente non affidabili. Le modifiche hanno causato problemi imprevisti con il download dei file in alcune situazioni. Prevediamo di correggere e riattivare queste protezioni in una versione futura. (Errore 1892069)”. Nella versione 125.0.2, Mozilla ha anche riconosciuto un problema relativo al browser. Questo lanciava una pagina https://0.0.0.1 vuota quando si tentava di aprire Firefox mentre era già in esecuzione. Come cordato dagli sviluppatori: “quando si tenta di avviare Firefox mentre è già in esecuzione, a volte potrebbe apparire una scheda vuota aggiuntiva con l'indirizzo https://0.0.0.1. La causa di ciò è stata identificata e verrà risolta in una prossima versione”.

A parte una modifica e un problema noto, Firefox 125.0.2 non porta nulla di nuovo. Tutti i dettagli dell’aggiornamento sono riportati sulle note di rilascio complete sul sito ufficiale. Per scaricare l'installazione esistente di Firefox, basta aprire il browser, cliccare su Menu, poi Aiuto e, infine, Informazioni su Firefox. Fatto ciò, basterà cliccare su Riavvia per aggiornare Firefox. La versione Firefox per Windows è anche disponibile sul sito ufficiale di Mozilla.