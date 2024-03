Firefox 125: Mozilla rilascia la prima beta pubblica del browser

Dopo il rilascio di Firefox 124, Mozilla ha promosso la versione di Firefox 125 sul canale beta per il test pubblico. Probabilmente la novità più interessante della prossima versione del browser è la funzione Suggerimento incolla URL. Questa fornisce agli utenti un modo conveniente per accedere rapidamente agli URL copiati negli appunti di sistema. Come spiega Mozilla sul sito ufficiale “Quando gli appunti contengono un URL e la barra degli URL è focalizzata, viene visualizzato automaticamente un risultato di completamento automatico. L'attivazione del suggerimento negli appunti porterà l'utente all'URL con 1 clic”. Firefox 125 offre il supporto per l'evidenziazione nei documenti PDF. Arriverà anche una nuova opzione che consente di abilitare il Web Proxy Auto-Discovery (WPAD) mentre si configura Firefox per utilizzare il proxy di sistema. Infine, è prevista una protezione estesa dei download per bloccare in modo proattivo i download da URL che potrebbero non essere affidabili.

Firefox 125: le novità della version

Firefox 125 permette agli utenti di tab-specific Container add-ons di cercare nella barra degli indirizzi le schede aperte in contenitori diversi. Il nuovo browser promette una migliore navigazione da tastiera delle impostazioni di Firefox. Per quanto riguarda gli utenti Android, Firefox 125 non includerà più la variante e l'estensione di BCP47 nell'intestazione Accept-Language delle richieste HTTP. Ciò porterà ad una migliore interoperabilità con altri browser web. Per gli sviluppatori web, il nuovo aggiornamento permetterà di abilitare la memoria multipla WebAssembly per impostazione predefinita. Tale novità permetterà un'interoperabilità più efficiente tra i moduli wasm e migliori polyfill per i futuri standard wasm come il modello a componenti, il supporto per la segmentazione del testo Unicode in JavaScript, nonché il supporto per il contenuto- box e parole chiave Stroke-Box della proprietà CSS Transform-Box.

Firefox aggiorna la proprietà align-content per funzionare in un layout a blocchi. Ciò permetterà l'allineamento della direzione del blocco senza utilizzare un contenitore flessibile o a griglia. La nuova versione del browser rimuove il metodo SVGAElement.text in favore del metodo SVGAElement.textContent più ampiamente implementato e migliora il supporto per l'attributo globale pop-over. Naturalmente, le tanto attese funzionalità Cookie Banner Blocker e Azioni rapide sono nuovamente disponibili nella barra degli indirizzi. Tuttavia, non si sa ancora sulla loro disponibilità nella versione finale. Mozilla prevede di rilasciare Firefox 125 il 16 aprile 2024. Fino ad allora è possibile scaricare e testare l'ultima build beta del browser. Per provarla basta scaricare il file binario tarball dal sito web ufficiale o il pacchetto DEB per Ubuntu o Debian dal server di download Mozilla.