Firefox 115 è l'ultima versione per Windows 7 e 8

Nel corso delle ultime ore, Mozilla ha provvedo a comunicare di aver reso disponibile Firefox 115. La relase in questione assume particolare rilevanza perché si tratta dell’ultima compatibile con Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1, ovvero le versioni più datate dei sistemi operativi di casa Microsoft.

A partire da Firefox 116, dunque, il browser non sarà più compatibile con i sistemi operativi di ci sopra, questo perché Microsoft, da gennaio dell’anno corrente, ha messo fine al supporto per gli OS in questione.

Ad ogni modo, Mozilla fa sapere che non abbandonerà completamente Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1, andando a garantire la possibilità di continuare a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza che faranno in modo da mantenere protetto il browser da eventuali vulnerabilità ed exploit. Inoltre, verrà reso possibile il passaggio automatico all’edizione Extended Release Support.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente dichiarato da Mozilla al riguardo.

Gli utenti di Windows 7 e Windows 8 saranno automaticamente migrati alla versione ESR 115 di Firefox, così da poter continuare a ricevere gli importanti aggiornamenti di sicurezza.

Da tenere presente che allo stato attuale delle cose g li utenti ancora fermi alle vecchie versioni dei sistemi operativi di Microsoft sono ancora abbastanza consistenti. Infatti, secondo i più recenti dati condivisi da StatCounter a fine giugno, Windows 7 è ancora presente sul 3,43% di tutti i computer basati su Windows in circolazione. La percentuale si abbassa allo 0,35% e allo 0,68% rispettivamente per Windows 8 e per Windows 8.1. Incredibilmente, poi c'è ancora uno 0,35% di utenti che fanno uso dell'ormai "antico" Windows XP.