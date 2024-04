Firefox 125 è stato finalmente rilasciato in via ufficiale

Mozilla ha pubblicato la build finale di Firefox 125. Si tratta l'ultima versione stabile per il suo popolare browser web open source e multipiattaforma che introduce nuove funzionalità e diversi miglioramenti. I punti salienti di Firefox 125 includono una nuova funzione URL Paste Suggestion. Questa consente agli utenti di accedere rapidamente agli URL copiati negli appunti di sistema senza il passaggio aggiuntivo di incollarli nella barra degli indirizzi. Firefox rileverà automaticamente che un URL è stato copiato negli appunti e offrirà di aprirlo quando ci si concentra sulla barra degli indirizzi. Si tratta di un gradito miglioramento della produttività in Firefox, che dovrebbe ridurre il tempo impiegato a copiare e incollare gli URL nella barra degli indirizzi.

Firefox 125: le migliorie introdotte con la nuova versione

Per gli utenti Android, Firefox 125 non include più la variante e l'estensione di BCP47 nell'intestazione Accept-Language delle richieste http. Ciò si traduce in una migliore interoperabilità con altri browser web. Per gli sviluppatori web, Firefox 125 abilita la memoria multipla WebAssembly di default per un'interoperabilità più efficiente tra i moduli wasm e migliori polyfill per i prossimi standard wasm come il modello a componenti. Aggiunge poi il supporto alla segmentazione del testo Unicode a JavaScript, alla casella di contenuto e per la keyword Stroke-Box della proprietà CSS Transform-Box. Inoltre, Firefox 125 aggiorna la proprietà align-content per funzionare in un layout a blocchi. Ciò consente l'allineamento della direzione del blocco senza utilizzare un contenitore flessibile o a griglia. Inoltre, rimuove il metodo SVGAElement.text a favore del metodo SVGAElement.textContent, più ampiamente implementato e infine, migliora il supporto per l'attributo globale popover.

La nuova versione di Firefox aggiunge il supporto per gli eventi contextlost e contextrestored su HTMLCanvasElement e OffscreenCanvas. Ciò consente al codice utente di recuperare dalla perdita di contesto con 2Dcanvas con accelerazione hardware, nonché il supporto per l'API web navigator.clipboard.readText() che richiede agli utenti di incollare il contesto menu per confermare quando si tenta di leggere i dati degli appunti non forniti dalla stessa pagina di origine. Il nuovo sistema operativo è già disponibile per il download, direttamente dalla pagina ufficiale di Mozilla.