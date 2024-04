Firefox 126 arriva versione beta con alcune interessanti novità

Mozilla sta ancora lavorando al rilascio di Firefox 125, che è stato ritardato a causa di un bug bloccante dell'ultimo minuto, l’azienda ha già rilasciato la beta di Firefox 126. Si tratta di una versione piuttosto piccola che promette una finestra di dialogo più semplice e unificata per la cancellazione dei dati dell'utente. Quest’ultima consente di cancellare facilmente la cronologia di navigazione, i cookie e i dati dei siti, i file e le pagine memorizzati temporaneamente nella cache. Inoltre, gli utenti potranno sfruttarla anche per eliminare le impostazioni del sito. La nuova finestra di dialogo è molto simile a quella disponibile nel browser web Chromium, e offre la possibilità di pulire i dati di un periodo specifico (ultima ora, ultime due ore, ultime quattro ore, oggi o tutto). Inoltre, fornisce approfondimenti sulla dimensione dei dati del sito, in relazione all'intervallo di tempo selezionato.

Firefox 126: tutte le novità della nuova beta

Un'altra nuova funzionalità della versione beta di Firefox 126 è l'opzione "Mostra suggerimenti di ricerca di tendenza" (disabilitata di default). Questa è stata aggiunta alle opzioni Suggerimenti di ricerca in Impostazioni in Ricerca. Oltre a ciò, Firefox 126 offre una nuova opzione per abilitare o disabilitare la funzionalità della console divisa negli Strumenti per sviluppatori. Il nuovo browser abilita la decodifica con accelerazione hardware AV1 su macOS per Mac Apple Silicon M3. Inoltre, in Firefox per Android, la sezione "componenti aggiuntivi" viene rinominata in "Estensioni", per coerenza con le build desktop di Firefox. Per gli sviluppatori web, in Firefox 126 sono previste nuove funzionalità. Tra queste vi sono il supporto per la funzione shape() sulle proprietà clip-path e offset-path, il supporto per l'interpolazione tra le funzioni path() e shape(), il supporto per la pseudo-classe CSS CustomStateSet e il supporto per IDBFactory.databases per l'enumerazione dei database IndexedDB.

Inoltre, la proprietà zoom CSS è stata abilitata per impostazione predefinita. Ciò in seguito a lavori di compatibilità web e standardizzazione nel CSSWG. Inoltre, è stato implementato il metodo statico URL.parse() al posto del costruttore URL, che genera un'eccezione quando l'analisi fallisce. Ancora una volta, le tanto attese funzionalità Cookie Banner Blocker e Azioni rapide sono state reintegrate nella beta. Tuttavia, non si sa ancora sulla loro disponibilità nella versione finale. Mozilla prevede di rilasciare Firefox 126 il 14 maggio 2024. Fino ad allora è possibile testare l'ultima build beta di Firefox 126 scaricando il file binario tarball dal sito web ufficiale. In alternativa, è possibile ottenere il pacchetto DEB ufficiale per sistemi Ubuntu o Debian dal server di download di Mozilla.