Firefox 124: ufficiale il nuovo update del browser di Mozilla

Il browser open source e multipiattaforma Mozilla Firefox 124 è finalmente disponibile per il download (anche se era già stato rilasciato per Linux nella giornata di ieri). Si tratta di un piccolo aggiornamento che rinnova solo la modalità di navigazione con il cursore, in modo che possa funzionare anche nel visualizzatore PDF. Inoltre, questa nuova versione aggiunge anche il supporto per l'API Screen Wake Lock. Tale funzionalità impedisce ai dispositivi di oscurare o bloccare lo schermo quando un'applicazione deve continuare a funzionare. Firefox aggiunge anche il supporto per l'utilizzo di HTTP(S) e relativi URL durante la creazione di WebSocket, nonché il supporto per il metodo statico AbortSignal: any(), che accetta un iterabile di segnali di interruzione e restituisce un AbortSignal.

Firefox 124: le novità per le versioni Android e macOS

Per gli utenti Android, Firefox 124 abilita la funzione Pull to Refresh per impostazione predefinita. Inoltre, aggiunge il supporto per l'API drag and drop HTML quando si utilizza un mouse, che accetta testo semplice o testo HTML mediante l'operazione di rilascio da app esterne. Per quanto riguarda gli utenti macOS, questa versione utilizza l'API fullscreen per tutti i tipi di finestre a schermo intero. Per disabilitare questa funzione, basta impostare la preferenza full-screen-api.macos-native-full-screen su false in about:config.

Durante il beta testing pubblico, Firefox 124 ha anche offerto la funzionalità Cookie Banner Blocker, che permette a Firefox di rifiutare automaticamente i cookie banner. Tra l’altro è stata introdotta la funzionalità Azioni rapide, che consente di eseguire rapidamente varie azioni dalla barra degli indirizzi. Purtroppo, queste funzionalità erano disponibili fino alla sesta versione beta e non sono presenti nella versione finale. Non è chiaro se tali funzioni verranno inserite nella versione Firefox 125. Come accennato, Firefox 124 è disponibile da oggi per Windows, macOS, mobile e Linux. Il browser può essere scaricato dal sito ufficiale di Mozilla.