Firefox 124: rilasciata la prima beta pubblica

Ora che Firefox 123 è ufficialmente disponibile sul canale stabile, Mozilla ha rilasciato la beta di Firefox 124 per i test pubblici. Mozilla Firefox 124 sembra essere un aggiornamento minore, probabilmente il più piccolo finora rilasciato. La novità principale riguarda infatti la modalità di navigazione con il cursore. Questa consente agli utenti di navigare e selezionare testo o elementi su una pagina web utilizzando la tastiera. Con il prossimo aggiornamento, tale modalità funzionerà anche nel visualizzatore PDF. Per gli sviluppatori web, Firefox 124 beta aggiunge il supporto per l'API Screen Wake Lock. Questo impedisce ai dispositivi di oscurare o bloccare lo schermo quando un'app deve continuare a funzionare. Inoltre, verrà implementato il supporto per il metodo statico AbortSignal.any e la possibilità di utilizzare HTTP(S) e relativi URL durante la creazione di WebSocket.

Firefox 124: migliorie nelle impostazioni di privacy e per l’app Android

Per gli utenti Android, l’app mobile di Firefox ha ricevuto il supporto per l'API di trascinamento della selezione HTML quando si utilizza un mouse. Inoltre, secondo quanto riportato sul blog Mozilla, l’API accetta testo semplice o testo HTML mediante l'operazione di rilascio da applicazioni esterne. Firefox 124 beta include la tanto attesa opzione “Azioni rapide” nelle impostazioni della barra degli indirizzi. Tale funzionalità consente di eseguire rapidamente varie azioni direttamente dalla barra degli URL. Inoltre, esegue il Cookie Banner Blocker nelle impostazioni di privacy e sicurezza e abilita Firefox per rifiutare automaticamente i banner dei cookie.

Mozilla aveva promesso anche l’implementazione di una finestra di dialogo più semplice e unificata per la cancellazione dei dati degli utenti, che semplifica le categorie di dati e fornisce approfondimenti sulla dimensione dei dati del sito corrispondente all'intervallo di tempo selezionato. Tuttavia, questa funzionalità sembra mancare nella versione beta. L’arrivo della versione stabile di Firefox 124 è previsto per il 19 marzo 2024. Fino ad allora, è possibile provare l'ultima versione beta scaricando il tarball binario o il pacchetto DEB per le distribuzioni Ubuntu/Debian da Mozilla.org. Come sempre, bisogna tenere in conto che si tratta di una versione pre-release, che potrebbe causare errori e malfunzionamenti nel browser.