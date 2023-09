FindMyCat: Open Source Pet tracker

FindMyCat è un Pet tracker, cioè un'applicazione che permette di tracciare i movimenti dei propri animali domestici tramite GPS. Al di là della sua indubbia utilità, ne parliamo soprattutto perché si tratta di una soluzione distribuita sotto licenza Open Source, come un Raspberry Pi.

Le caratteristiche di FindMyCat

L'applicazione alla base di FindMyCat è in grado di inviare aggiornamenti in tempo reale per non perdere mai di vista il proprio gatto, anche quando si trova fuori casa, vaga per i tetti o in giardino. Le funzionalità di geolocalizzazione sono estremamente precise, in questo modo sarà più facile ritrovare un animale nel momento in cui dovesse riuscire a nascondersi o decidesse di allontanarsi per esplorare il mondo.

Grazie ad un software estremamente ottimizzato e ad un hardware che garantisce consumi energetici molto contenuti, FindMyCat può garantire un'autonomia di ben 6 mesi con una singola ricarica. Per quanto riguarda la connessione, il dispositivo presenta sia un chip GPS che una scheda SIM per il collegamento via LTE. Questo significa che utilizzando il proprio cellulare sarà possibile ritrovare il proprio animale indipendentemente da dove si trova e dalla distanza tra noi e lui.

Sono disponibili anche il supporto per le tecnologie UWB (Ultra-wideband) e Bluetooth con cui individuare la posizione di un animale anche dentro casa. La HomeStation è poi in grado di generare uno Smart Tether con il dispositivo e di inviare le informazioni di localizzazione tramite WiFi. Da segnalare anche la modalità per l'ultra deep sleep che manda il device in fase di sospensione quando l'animale tracciato è al sicuro.

Il futuro del progetto

Per il momento FindMyCat non è ancora un prodotto disponibile in commercio. Come affermato dal suo creatore lo sarà soltanto nel caso in cui vi saranno abbastanza richieste. In ogni caso FindMyCat rimarrà sempre una soluzione Open Source (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License) disponibile tramite un repository su GitHub.