Microsoft Outlook annuncia il supporto Copilot per le app mobile

Microsoft ha svelato alcune nuove funzionalità che aggiungerà alle versioni mobile di Microsoft Outlook a partire da maggio. Una delle più importanti è il supporto per Copilot nell'app mobile Outlook per Android e iOS. Come riportato su un post pubblicato sul proprio blog, sottoscrivendo un abbonamento a Copilot Pro 8a 22 euro al mese), gli utenti potranno accedere all'assistente AI generativo nelle app mobili Outlook. Copilot può essere utilizzato ad esempio per istruire le persone su come scrivere un'e-mail efficace. È inoltre possibile chiedere di creare una bozza da zero basata su alcune istruzioni di testo, e non solo.

Microsoft Outlook: arriva supporto a Copilot Summarize e Coaching e-mail

L’azienda di Redmond ha inoltre annunciato che la classica app Microsoft Outlook per Windows ora supporta la funzione Copilot Summarize. Questa permette di creare un breve riepilogo di un lungo thread di posta elettronica. L'app classica supporta anche il Coaching e-mail con Copilot e Microsoft prevede di aggiungere la funzionalità di bozza all'app nei prossimi mesi. Inoltre, Outlook Web, la nuova app Outlook per Windows e le app mobili Outlook mostrano ora il nome del mittente, l'indirizzo di posta elettronica completo e la riga dell'oggetto dei messaggi di posta elettronica inviati al file di posta indesiderata. Secondo quanto dichiarato dall’azienda nel suo blog: “questa semplice modifica aiuta le persone a prendere decisioni migliori, se aprire la posta o eliminarla, invece di dover passare il mouse sul nome del mittente o aprire il messaggio”. Questo miglioramento verrà aggiunto a maggio anche all'app Outlook per Mac.

Per quanto riguarda la posta indesiderata, tutte le app di Microsoft Outlook ora mostreranno un messaggio di avviso pop-up. Ciò avverrà quando gli utenti controllano la sezione Posta indesiderata. Tale notifica li informerà che i link presenti nelle e-mail non funzioneranno a meno che l'utente non chieda specificamente di visitare tali collegamenti. Infine, Microsoft ha iniziato a implementare il supporto per gli account IMAP nella nuova app Outlook per Windows con il supporto per gli account di posta elettronica POP che verranno aggiunti nelle prossime settimane.