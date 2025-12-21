Nessun risultato. Prova con un altro termine.
ExpressVPN in offerta al prezzo più basso del 2025: è la migliore VPN da scegliere oggi

Con la nuova promozione, ExpressVPN è in offerta al prezzo pià basso del 2025 e diventa oggi la migliore VPN su cui puntare oggi.
Davide Raia
Pubblicato il 21 dic 2025
ExpressVPN è protagonista di una super offerta da cogliere al volo: la VPN, da tempo punto di riferimento assoluto del settore, è ora disponibile in sconto con un risparmio del 79%.

Grazie a questa promo, è possibile attivare ora il piano 2 anni + 4 mesi con un costo ridotto fino a 2,39 euro al mese e con anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

L'offerta è ora disponibile tramite ilsito ufficiale di ExpressVPN. Si tratta del prezzo più basso del 2025 per il servizio. Per tutti i nuovi utenti c'è sempre la possibilità di sfruttare 30 giorni di garanzia di rimborso. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

expressvpn

L'offerta giusta per attivare ExpressVPN

Con ExpressVPN è ora possibile accedere a una VPN illimitata e sicura, in grado di garantire la protezione durante la navigazione grazie alla possibilità di criptare il traffico dati oltre a una maggiore privacy, sfruttando una politica "zero log".

Il servizio, inoltre, si basa su un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo che consente di aggirare blocchi geografici e censure online, in modo semplice ed efficace.

Da segnalare anche la possibilità di accedere a Internet con la rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando le app di ExpressVPN. Ci sono poi servizi aggiuntivi come il blocco degli annunci e dei siti dannosi.

Grazie alla promozione in corso è possibile attivare ExpressVPN con un prezzo ridotto fino a 2,39 euro al mese che rappresenta il prezzo più basso di sempre per il servizio. L'offerta è legata all'attivazione del piano biennale con 4 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale della VPN.

