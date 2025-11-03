Nessun risultato. Prova con un altro termine.
ExpressVPN è in sconto del 60% e in più ti regala 4 mesi gratis extra

ExpressVPN è una delle migliori VPN. E con l'attuale offerta anche tra le più convenienti. Scopri tutti i vantaggi che mette a disposizione.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 3 nov 2025
Link copiato negli appunti

ExpressVPN, una delle VPN migliori in circolazione, è proposta adesso con un'offerta veramente interessante: viene scontata del 60% e 4 mesi sono gratis.

Grazie a questo strumento, puoi guardare film, serie tv ed eventi in diretta da piattaforme estere quando sei in Italia, e viceversa nel momento in cui sei in viaggio fuori dai confini nazionali. Superando così i blocchi geografici imposti. Vediamo come funziona ExpressVPN nel dettaglio.

Vai all'offerta di ExpressVPN

Tutti i vantaggi di ExpressVPN

Se hai in programma viaggi fuori dall'Italia durante le vacanze natalizie e non vuoi rinunciare alla tua serie preferita, oppure alle partite trasmesse da DAZN o NOW, quello che ti serve è una connessione VPN. Attivando ExpressVPN puoi connetterti in pochi clic ad un server italiano e accedere a qualunque piattaforma a cui sei abbonato.

Lo stesso vale se invece resterai a casa e vuoi goderti i cataloghi esteri: ExpressVPN ha una rete di server sparsa ovunque nel mondo. Potrai sbloccare i siti e le piattaforme americane, inglesi e molto altro. Tutto dal divano di casa tua, con uno streaming fluido e in alta definizione.

Tra l'altro ExpressVPN è disponibile fino a 8 dispositivi contemporaneamente con un singolo account: anche amici e familiari potranno beneficiarne. Puoi utilizzarla su smartphone, laptop, tablet, smart tv e altri apparecchi, senza limiti.

Da menzionare anche la presenza di un servizio eSIM con 5 GB di dati gratuiti, ideali per navigare all'estero senza imbattersi nei costi esorbitanti del roaming.

Ribadiamo la promozione: solo per poco tempo, questo validissimo strumento è in promo al costo di 4,49€ al mese con 4 mesi extra gratis inclusi. E hai 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Per maggiori dettagli basta andare sul sito di ExpressVPN.

Vai all'offerta di ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

