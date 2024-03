Evernote integra il Calendario di Outlook per gli utenti Premium

Evernote ha annunciato una nuova integrazione che consente agli utenti di creare note specifiche per un evento. A partire dalla versione 10.79 e successive, gli utenti Evernote possono connettersi al Calendario di Outlook. Inoltre, sarà anche possibile sincronizzare le voci del calendario grazie all'utilizzo dell'API ufficiale di Microsoft. L'integrazione del Calendario di Outlook sincronizza gli eventi con Evernote, permettendo di visualizzare le pianificazioni e aggiungere annotazioni a ciascuna voce. Le note collegate al calendario includono tutti i dettagli dell'evento, come data e ora, luogo, partecipanti e altro. Inoltre, Microsoft ha introdotto anche la ricerca delle informazioni. Ciò permetterà di accedere rapidamente e facilmente alle informazioni necessarie, ma anche condividerle con ciascun partecipante specifico (anche se non utilizza l'app). Oltre a migliorare l'integrazione con Outlook, Evernote ha migliorato l'accessibilità rendendo disponibile la funzionalità del calendario nella barra laterale del desktop.

Evernote: le altre novità già annunciate per l’app

L’integrazione con il Calendario di Outlook non è l’unica novità in arrivo per Evernote. L’azienda ha dichiarato che, nel prossimo futuro verranno introdotte più funzionalità. Ad esempio, sarà possibile creare eventi per calendari esterni, trasformando di fatto Evernote in uno “strumento di pianificazione completamente funzionale”. Inoltre, verrà introdotto anche il supporto dei promemoria nel calendario, per una panoramica giornaliera unificata. Bisogna ricordare che tale funzionalità richiede un abbonamento Evernote Premium. Calendar è disponibile per gli utenti Personal, Professional e Teams. Gli account personali possono funzionare con un calendario esterno, mentre Professional e Teams consentono fino a cinque account.

Tra le altre novità, Evernote ha recentemente annunciato importanti modifiche al set di funzionalità disponibile per gli utenti free. 14 funzionalità precedentemente disponibili per gli utenti Premium ora accessibili gratuitamente. Queste Includono cronologia e ripristino delle note, note offline, annotazioni PDF, e-mail a Evernote, esportazione PDF, scansione di biglietti da visita, anteprima di fogli di calcolo, modelli personalizzati, ricerca booleana e tanto altro.