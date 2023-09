Outlook per Windows: presentate le novità del prossimo update

Outlook per Windows si trasforma. La celebre app del client di posta elettronica di Microsoft verrà presto migliorata, con nuove funzioni per migliorare l’esperienza degli utenti. L’aggiornamento era stato già annunciato nel 2022, ma la prima versione in anteprima pubblica è apparsa soltanto lo scorso marzo. In un video pubblicato sul canale YouTube Microsoft 365, Margie Clinton e Robert Navitsky, rispettivamente Principal Group Product Manager e Partner Director of Engineer di Microsoft (team di Outlook) hanno mostrato agli utenti alcuni dettagli interessanti della nuova app.

Outlook per Windows: le funzioni in arrivo

Come mostrato da Clinton e Navitsky, l’app Outlook per Windows subirà diverse modifiche. La prossima versione includerà ad esempio delle funzioni che erano incluse nella canale YouTube Microsoft 365, ma non nell’app per Windows oppure nelle app Calendario e Windows 10 Mail. Uno degli obiettivi del team è infatti quello di sviluppare un codebase unico che possa essere usato per coprire queste diverse piattaforme (inclusa la versione web). Come dichiarato da Clinton, il nuovo Microsoft Outlook dovrà essere modulare, flessibile e personalizzabile, in modo da essere adatto ad ogni utente Windows e ad ogni tipo utilizzo.

Tra le grandi novità di Outlook per Windows vi è il supporto degli account di terze parti e l’utilizzo offline. Gli utenti potranno inoltre personalizzare la barra multifunzione, utilizzare le categorie e i layout del calendario. In questo modo questi potranno non solo ottimizzare l’app, ma anche migliorare la produttività. Non mancheranno inoltre la possibilità di aggiungere più profili, di aprire i file tramite le app native e personalizzare l’ordine delle cartelle. Attualmente l’azienda di Redmond sta ancora analizzando il feedback degli utenti che hanno già provato l’applicazione. Nonostante non si abbia ancora una data del roll out a livello internazionale, il suo rilascio potrebbe arrivare probabilmente entro la fine del 2023. Per saperne di più bisognerà attendere qualche altra settimana.