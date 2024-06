Esplora file: possibile accesso ai file Android su Windows 11

Windows 11 funziona già abbastanza bene sui telefoni Android. Tuttavia, Microsoft sta esplorando attivamente nuovi metodi per integrare ancora di più i dispositivi con il proprio sistema operativo. Un futuro aggiornamento per Cross Device Experience Host in Windows 11 potrebbe consentire di visualizzare e accedere ai file sullo smartphone Android utilizzando Esplora file di Windows 11. Il nuovo interruttore “Show mobile device in File Explorer” è stato notato dall’insider @PhantomOfEarth. Come riportato sul proprio account X: “Sembra che Cross Device Experience Host ti consentirà di visualizzare il tuo dispositivo in Esplora file in un aggiornamento futuro, un interruttore per questo è stato nascosto nell'app per qualche tempo”.

Esplora file: come accedere ai file di Android su Windows 11

Per utilizzare la nuova funzionalità di Esplora file basta attivare dedicato, alla pagina delle Impostazioni. Fatto ciò, Windows 11 chiederà di inviare una richiesta di autorizzazione al proprio smartphone in modo che il sistema operativo possa accedere ai file: “Seleziona ‘Invia notifica’ per inviare una richiesta di autorizzazione al tuo dispositivo Android. Apri la notifica e attiva l'interruttore accanto a Collegamento a Windows”. Una volta concessa l'autorizzazione, l’utente dovrebbe essere in grado di accedere al proprio smartphone da Esplora file di Windows 11. Purtroppo, non ci sono molte informazioni su come funzionerà tale novità, supponendo che Microsoft la distribuirà al grande pubblico in futuro. Per saperne di più bisognerà attendere che Microsoft rilasci maggiori dettagli in merito. È molto probabile che tale funzionalità venga inserita nel programma Windows Insider prima di arrivare a tutti gli utenti nel canale stabile.

Per quanto riguarda le novità più recenti di Phone Link (Collegamento al telefono), Microsoft ha recentemente reso possibile l'utilizzo degli smartphone Android come webcam wireless per il computer. Questa funzione può farti risparmiare un paio di centinaia di dollari su una webcam di fascia alta o sostituire quella attuale con un'alternativa molto migliore. L’azienda sta anche lavorando su risposte intelligenti generate dall’intelligenza artificiale per i messaggi di testo.