Phone Link: presto streaming su PC tramite la fotocamera Android

Phone Link, lo strumento di Microsoft che permette di collegare lo smartphone Android a Windows, potrebbe presto supportare una nuova funzionalità per lo streaming della fotocamera del telefono sul computer. L'idea di utilizzare lo smartphone come webcam non è nuova, ma ha assunto una nuova importanza durante la pandemia di COVID-19. Infatti, in termini di qualità, la fotocamera dello smartphone è quasi sempre migliore della webcam standard. Anche se adesso questa funzionalità non è più prioritaria per gli utenti, essa è ancora considerata utile dai produttori. Ad esempio, con gli ultimi aggiornamenti, Apple ha migliorato il supporto per l’utilizzo della fotocamera dell’iPhone come webcam su macOS.

Phone Link: come funzionerà la nuova funzionalità per Windows 11

Microsoft ha ora deciso di seguire le orme del concorrente. Come riportato da Android Authority, un recente aggiornamento per Phone Link conterrebbe un codice che suggerisce che gli utenti potrebbero essere in grado di utilizzare la fotocamera del proprio telefono Android su Windows. Nello specifico, l’utente dovrebbe ricevere una notifica con il messaggio: "Tocca questa notifica per consentire al tuo PC di trasmettere in streaming il video della videocamera". Sono inoltre presenti delle stringhe relative alla pausa e alla ripresa del video, nonché stringhe che fanno riferimento se il telefono si è surriscaldato durante lo streaming. La nuova funzionalità dovrebbe includere anche effetti video, tra cui HDR, vari filtri, stabilizzazione, inquadramento automatico e altro.

Bisogna comunque ricordare che, nel codice condiviso, non si fa menzione diretta dell'utilizzo della fotocamera dello smartphone come webcam. Detto questo, è difficile immaginare che ci siano molti altri casi d'uso possibili per questa funzionalità di Phone Link. Quindi, per ora, non è chiaro se questo sia l'obiettivo principale prefissato da Microsoft. Infine, anche se l’azienda di Redmond non ha confermato l’arrivo ufficiale di questa funzione, è probabile che il roll-out possa iniziare già nei primi mesi del 2024.